Rabla Auto 2026: AFM a aprobat peste 3.600 de ecotichete, în valoare de peste 48 milioane lei

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat vineri o nouă listă care cuprinde 3.661 de ecotichete, în valoare totală de peste 48 milioane lei, în cadrul Programului Rabla Auto 2026 destinat persoanelor fizice.

Solicitanții persoane fizice au obligația, în termen de 60 de zile de la obţinerea statusului „beneficiar aprobat pentru finanţare“, să distrugă şi să radieze din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat, iar ulterior să încarce documentele în aplicaţia informatică și să introducă data radierii autovehiculului uzat.

Vezi AICI lista dosarelor aprobate în cadrul programului.

„Programul Rabla Auto continuă să sprijine persoanele care doresc să își înlocuiască autovehiculele vechi cu unele mai puțin poluante. Aprobarea celor 3.661 de ecotichete reprezintă o nouă etapă în procesul de înnoire a parcului auto național și, în același timp, un pas concret către reducerea impactului transportului asupra mediului și încurajarea unei mobilități mai curate”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Sesiunea pentru achiziționarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) și a autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid încă se derulează. În prezent, bugetul disponibil este de 10.790.000 de lei, iar înscrierile se pot face până la data de 31.12.2026, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului alocat.