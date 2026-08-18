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Peste 160.000 de tranzacții pentru încărcarea brățărilor de festival, realizate cu carduri din 90 de țări, la Untold 2026

Peste 160.000 de tranzacții pentru încărcarea brățărilor de festival, realizate cu carduri din 90 de țări, la Untold 2026
Sursă: Banca Transilvania
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UNTOLD 2026 a adus împreună participanți din întreaga lume și a confirmat preferința tot mai mare pentru tranzacțiile digitale: peste 160.000 de încărcări ale brățărilor de festival au fost realizate cu carduri emise în 90 de țări.

Banca Transilvania, banca oficială UNTOLD, a asigurat infrastructura de plăți care a susținut experiența cashless a participanților. 

  • Unu din două carduri folosite pentru alimentarea brățărilor de festival a fost emis de Banca Transilvania.
  • Persoanele cu vârste între 18 și 34 de ani au reprezentat 56% din clienții BT care și-au încărcat brățara de festival.
  • 55% din încărcările brățărilor au fost făcute online, prin aplicația UNTOLD.
  • A crescut preferința pentru opțiunea Pay with BT Pay, integrată în aplicația UNTOLD. Astfel de tranzacții au înregistrat în acest an o creștere cu 56% față de UNTOLD 2025.
  • Interesul pentru cardul BT Visa UNTOLD s-a reflectat și în emiterea a 4.700 de carduri noi pe durata festivalului. Comunitatea utilizatorilor a depășit pragul de 200.000 de astfel de carduri.

Pentru susținerea experienței cashless, Banca Transilvania a asigurat un ecosistem complet de plăți, care a inclus procesarea tranzacțiilor, punctele de încărcare a brățărilor (Credit Points), POS-urile comercianților, ATM-ul din cadrul festivalului, soluții integrate în aplicația BT Pay și cardul BT Visa UNTOLD.

Pe lângă muzică și plăți digitale, UNTOLD a însemnat și mișcare. Participanții care au activată opțiunea Premii în mișcare din BT Pay au acumulat peste 40 de milioane de pași pe durata festivalului.

Datele confirmă atât dimensiunea internațională a festivalului, preferința participanților pentru soluțiile digitale, cât și rolul tehnologiei în experiența festivalului.

UNTOLD 2027 STAR Edition va ava loc în Cluj-Napoca, în perioada 5-8 august. 

Articol susținut de Banca Transilvania

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