Nouă concesie la SME Eco-Tech: S-a mai eliminat o condiție care bloca multe firme micro, la fondurile elvețiene de 288 milioane lei

Având în vedere participarea slabă a antreprenorilor români la schema de finanțare SME Eco-Tech 2026, Ministerul Economiei a adoptat o serie de înlesniri în programul de fonduri elvețiene de 288 milioane lei, cea mai recentă concesie făcută firmelor micro fiind publicată joi, 13 august 2026, în Monitorul Oficial.

Acum, sunt acceptate la finanțare și microîntreprinderile care au cifra de afaceri sub 2 milioane de lei, prin noua înlesnire prevăzută de Ordinul ministrului economiei nr. 1.241/2026, publicat joi în Monitorul Oficial.

Reamintim că inițial programul de fonduri elvețiene excludea cu totul microîntreprinderile de la finanțare, fiind incluse în schemă doar firme mici și mijlocii.

Ulterior, în 8 iulie 2026, ministerul a introdus la finanțare și microîntreprinderile, dar cu condiția să aibă totuși cifra de afaceri de cel puțin 2 milioane de lei la data de 31 decembrie 2024.

Când vorbim de microîntreprinderi, ne referim la definiția din Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, care prevede că microîntreprinderea este firma care are sub 10 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei. Numai că, deși au fost acceptate în program, din 8 iulie, microîntreărinderilor li s-a impus pragul de 2 milioane de lei, cifră de afaceri, sub care nu erau eligibile.

Iată însă că și pragul de 2 milioane de lei a fost eliminat azi, 13 august 2026, prin noul Ordin nr. 1241/2026.

Iată ce prevede noul ordin:

„Art. I. — Punctul 3 subpunctul 3.2 litera b) din procedura de implementare a „Programului pentru consolidarea IMM-urilor prin acces îmbunătățit la finanțare — SME Eco-Tech”, finanțat din cea de-a doua contribuție elvețiană, în cadrul Programului de cooperare elvețiano-român (PCER), aprobată prin Ordinul ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. 1.392/2025, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 și 583 bis din 23 iunie 2025, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: „b) Fac parte din categoria microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici sau a întreprinderilor mijlocii (anexa nr. 3), în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare”.

Se observă, așadar, că nu mai apare acel prag de 2 milioane de lei, motiv pentru care de acum încolo și microîntreprinderile care au cifra de afaceri sub 2 milioane de lei la data de 31 decembrie 2024 pot intra în programul de fonduri elvețiene.

„Am constatat că anumite criterii de accesare erau restrictive pentru o parte dintre companiile interesate, motiv pentru care, în urma discuțiilor cu partenerii elvețieni, am decis să eliminăm pragul minim de 2 milioane de lei privind cifra de afaceri. Îi încurajez pe antreprenori să aplice. Este o platformă deschisă, transparentă și cu cât o fac mai repede, cu atât au mai multe șanse”, a declarat Irineu Darău, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău.

În 8 iulie, s-a mai introdus o înlesnire la SME Eco-Tech, care permite și antreprenorilor din sectoarele serviciilor și comerțului să acceseze ajutorul, alături de companiile din producție. Inițial, doar firmele de producție erau eligibile.

De asemenea, perioada de înscriere la finanțare s-a prelungit deja de două ori, astfel încât, momentan, sesiunea este deschisă până pe 24 septembrie 2026, ora 20:00, după cum am anunțat în 23 iulie, pe StartupCafe.

Cererile de finanțare se fac pe site-ul dedicat SME Eco-Tech.

Nu e de mirare că Ministerul Economiei a flexibilizat criteriile de accesare a fondurilor elvețiene. Guvernul de la Berna a oferit României un ajutor financiar pentru firmele românești. Practic 70% din bugetul de 288 milioane lei este asigurat de Elveția, iar restul de 30% de statul român. Dar firmele românești n-au prea putut accesa ajutorul elvețian, din cauza condițiilor restrictive introduse în procedura de la Ministerul Economiei.

Din 26 mai 2026 și până joi seara, 13 august 2026, numai 311 firme au aplicat în programul de fonduri elvețiene. Asta în condițiile în care SME Eco-Tech își propune să finanțeze 800 de firme românești.

Înscrierile sunt deschise până pe 24 septembrie 2026, în sistemul electronic dedicat SME Eco-Tech.

Fondurile acordate de statul elvețian și de statul român, vizează sprijinirea IMM-urilor cu capital integral privat în realizarea de investiții verzi și digitale, reducerea impactului asupra mediului, susținerea sectoarelor economice prioritare, creșterea productivității și competitivității companiilor, promovarea producției interne, precum și crearea și menținerea locurilor de muncă.

Sprijinul financiar acordat unei firme este compus din:

un grant nerambursabil de până la 40% din valoarea investiției, fără a depăși 267.240 lei;

un credit bancar care acoperă minimum 60% din valoarea investiției, contractat prin una dintre băncile partenere selectate de MEDAT.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 668.100 lei.

Categoriile de investiții finanțate includ:

echipamente de generare a energiei regenerabile — panouri fotovoltaice, eoliene, pompe de căldură, instalații geotermale;

tehnologii de colectare, reciclare și reutilizare a deșeurilor;

sisteme digitale de eficiență energetică și monitorizare a resurselor;

pachet digital — site, echipamente IT, softuri, semnătură electronică;

alte echipamente tehnologice necesare activității de producție.

Condiție obligatorie: minimum 40% din cheltuielile eligibile ale fiecărui proiect trebuie să fie reprezentate de investiții în echipamente verzi sau digitale.

Fiecare beneficiar se angajează să creeze cel puțin un loc de muncă pe perioadă nedeterminată și să mențină activitatea și numărul de angajați pe toată durata programului, până la 31 mai 2029.

Lista băncilor partnere în cadrul programului SME Eco-Tech

În program, au fost deja atrase și bănci partenere, pentru împrumutul contractat de către beneficiarul ajutorului de minimis, în condiții de piață, reprezentând minimum 60% din cheltuielile eligibile aferente unui proiect de investiții, dar nu mai puțin de 400.860 lei.

Prin implementarea programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr minim de 800 de beneficiari în total, până în 2029. De asemenea, se estimează crearea a cel puțin 800 de locuri de muncă noi, având îm vedere că fiecare firmă beneficiară va trebui să înființeze un nou loc de muncă și să păstreze locurile de muncă pe care le aveau deja. În total, prin program ar urma să se facă investiții de 100 milioane franci elvețieni.

Firmele românești eligibile vor avea la dispoziție 5 bănci, inclusiv liderul pieței bancare din România, Banca Transilvania, pentru a accesa împrumuturi în cadrul programului de ajutoare SME Eco-Tech, susținut cu fonduri elvețiene.

Ministerul Economiei a publicat lista băncilor partenere selectate în programul SME Eco-Tech:

Banca Transilvania

BRD

CEC Bank

UniCredit

ProCredit

Toate cele 5 bănci vor oferi credite bancare, cu dobândă Robor la 6 luni + max.3,5% pe an. Comisioanele diferă ușor, conform tabelului cu ofertele depuse (vezi oferta băncilor).

Resurse utile SME Eco-Tech:

Manualul de utilizare a etapei de creare profil și identificare electronică

Manualul de utilizare a etapei pentru depunerea cererii de finanțare

Procedura inițială și anexele sale (în forma din 2025):

Consultă secțiunea SME Eco-Tech de pe site-ul Ministerului Economiei.

de pe site-ul Ministerului Economiei. Email: infoecotech@imm.gov.ro

Call Center: 0219059

Descarcă și modificarea anterioara (din 8 iulie):