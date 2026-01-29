Microîntreprinderea în 2026: Condiții, reguli, termene (ANAF)

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Argeş informează antreprenorii că pentru anul 2026 pot opta să aplice impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, dacă îndeplinesc cumulativ anumite condiții la data de 31 decembrie 2025.

Astfel, poate opta să aplice impozitul pe veniturile microintreprinderilor firma care:

1. A realizat venituri care nu au depăşit la data de 31 decembrie 2025 echivalentul în lei a 100.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar 2025. Plafonul de 100.000 euro se verifică pe baza veniturilor realizate de persoana juridică română cumulate cu veniturile întreprinderilor legate cu aceasta, iar elementele care se iau în calcul sunt cele care constituie baza impozabilă prevăzută la art. 53 din Codul fiscal.

2. Capitalul social al acesteia este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale;

3. Nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești;

4. Are cel puțin un salariat. AJFP Argeș precizează că prin salariat se înțelege persoana angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă.

În plus, condiția referitoare la deţinerea unui salariat se consideră îndeplinită și în următoarele cazuri:

microîntreprinderile au persoane angajate cu contract individual de muncă cu timp parțial dacă fracțiunile de normă prevăzute în acestea, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi;

microîntreprinderile au încheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, în cazul în care remunerația acestora este cel puțin la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

în cazul în care raportul de muncă este suspendat, dacă perioada de suspendare este mai mică de 30 de zile și situația este înregistrată pentru prima dată în anul fiscal respectiv. În caz contrar, firma este obligată să plătească impozit pe profit începând cu trimestrul în care nu mai este îndeplinită condiţia, atenționează AJFP Argeș.

În cazul unei microîntreprinderi cu un singur salariat, al cărui raport de muncă încetează dacă, în termen de 30 de zile de la încetarea raportului de muncă, este angajat un nou salariat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată pe o perioadă de cel puţin 12 luni.

5. Are asociați/acționari care dețin, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot și este singura persoană juridică stabilită de către asociați/acționari să aplice impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

6. A depus în termen situațiile financiare anuale, dacă are această obligație potrivit legii. Această condiție se referă la situația în care persoana juridică a depus situațiile financiare corespunzătoare anului 2024 și/sau cele corespunzătoare anilor anteriori anului 2024 din perioada de existență a persoanei juridice.

Suplimentar, faţă de aceste condiții, antreprenorii trebuie să verifice şi dacă nu au mai fost plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, ulterior datei de 1 ianuarie 2023.

„Persoanele juridice române care erau microîntreprinderi şi au desfăşurat, până la data de 31 decembrie 2023 inclusiv, activităţi în domeniul HoReCa verifică dacă nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, începând cu anul fiscal 2024”, mai precizează instituția.

Categoriile de firme care NU intră sub incidenţa sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor sunt următoarele:

persoanele juridice - instituţii de credit, definite potrivit legilor speciale de organizare şi funcţionare din domeniul bancar, cum sunt: băncile, organizațiile cooperatiste de credit, băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ și băncile de credit ipotecar;

persoanele juridice care se organizează şi funcţionează potrivit legilor speciale din domeniul asigurărilor şi reasigurărilor, respectiv din domeniul pieţei de capital, cum sunt: societăţi de asigurare, societăţi de reasigurare, societăţi de asigurare-reasigurare, burse de valori sau de mărfuri, societăţi de servicii de investiţii financiare, societăţi de registru, societăţi de depozitare;

persoanele juridice române care desfăşoară activităţi de intermediere/distribuție în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor, respectiv al pieţei de capital, cu excepția intermediarilor secundari de asigurări şi/sau reasigurări, definiţi potrivit legii, care au realizat venituri din activitatea de distribuţie de asigurări/reasigurări în proporţie de până la 15% inclusiv din veniturile totale;

persoanele juridice care desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc, potrivit legii speciale de organizare şi funcţionare;

persoanele juridice care desfăşoară activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor petroliere şi gazelor naturale, potrivit legilor speciale de organizare și funcționare.

Reguli de ieșire din sistemul de impunere pe veniturile micro în 2026

O microîntreprindere va aplica în anul 2026 regulile de ieșire din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor în cursul anului prevăzute la art. 52 din Codul fiscal. Astfel aceasta va aplica impozit pe profit începând cu trimestrul în care apar următoarele situaţii:

dacă în cursul unui an fiscal nu mai îndeplineşte condiţia referitoare la deținerea a cel puţin unui salariat şi/sau nu a depus în termen situaţiile financiare anuale pentru 2025;

dacă în cursul unui an fiscal veniturile realizate de o microîntreprindere depășesc plafonul de 100.000 euro. Plafonul de 100.000 euro se verifică pe baza veniturilor realizate de persoana juridică română cumulate cu veniturile întreprinderilor legate cu aceasta;

dacă în cursul anului începe să desfăşoare activităţi: în domeniul bancar; în domeniul asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, precum și activități de intermediere/distribuție în aceste domenii, cu excepția intermediarilor secundari de asigurări și/sau reasigurări, care au realizat venituri din activitatea de distribuție de asigurări/reasigurări în proporție de până la 15% inclusiv din veniturile totale; în domeniul jocurilor de noroc; activități de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol și gaze naturale.

dacă în cursul unui an fiscal oricare dintre asociaţii/acţionarii unei microîntreprinderi deține, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot şi la alte microintreprinderi. Asociaţii/acţionarii trebuie să stabilească microîntreprinderea/microîntreprinderile care iese/ies de sub incidența impozitului pe veniturile microîntreprinderilor şi care urmează să aplice prevederile impozitului pe profit, astfel încât condiţia de deţinere a unei singure microîntreprinderi să fie îndeplinită.

Microîntreprinderea care se află în inactivitate temporară înscrisă în Registrul Comerțului, continuă să fie platitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor pentru întreaga perioadă în care înregistrează această situație inactivitate. De asemenea, aceasta continuă să fie plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor de la data înscrierii în registrul comerțului a mențiunii de reluare a activității, dacă îndeplinește condiţiile prevăzute la art. 47 alin. (1) referitoare la:

capital social, la deţinerea de către asociaţi/acţionari, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot și este singura persoană juridică stabilită de către asociaţi/acţionari să aplice impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;

depunerea situaţiilor financiare anuale;

deţinerea a cel puţin unui salariat (condiţia trebuie îndeplinită în termende 30 de zile inclusiv de la data înregistrării menţiunii în Registrul Comerţului).

În ceea ce priveşte termenele de declarare a menţiunilor cu privire la aplicarea/ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor în anul 2026 pot exista următoarele situaţii:

a) Persoanele juridice române care:

în anul 2025 au fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor și la data de 31 decembrie 2025 nu îndeplinesc condiţiile de microîntreprindere prezentate anterior

sau

în anul 2025 au fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor şi la data de 31 decembrie 2025 îndeplinesc condiţiile de microîntreprindere prezentate anterior, dar optează ca în anul 2026 să aplice impozit pe profit. Vor comunica ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor prin depunerea formularului 700.

Termenul este 31 martie 2026.

b) Persoanele juridice care în anul 2025 au fost plătitoare de impozit pe profit şi la data de 31 decembrie 2025 îndeplinesc condiţiile de microîntreprindere prezentate anterior şi optează să aplice impozit pe veniturile microîntreprinderilor pentru anul 2026. Vor comunica aplicarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor prin depunerea formularului 700.

Termenul este 31 martie 2026.

c) Persoanele juridice care în anul 2025 au fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor şi îndeplinesc condiţiile pentru aplicarea acestui sistem și în anul 2026, în vederea menţinerii în vectorul fiscal a calităţii de microintreprindere nu au obligația de a depune formularul 700.

d) În cazul în care în cursul anului 2026 apar situaţiile prevăzute la art. 52 din Codul fiscal, persoanele juridice vor comunica ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.

Termenul este de 15 zile de la data producerii situațiilor respective.

Amintim că prin OUG „trenuleț” 89/2025, publicată în Monitorul Oficial la finalul anului trecut, s-a renunțat la cota de impozitare de 3% pe venitul microîntreprinderii. Astfel, de la 1 ianuarie 2026, avem o singură cotă de impozit pe venitul microîntreprinderilor, de 1%, aplicabilă firmelor cu cifra de afaceri până în 100.000 EUR.