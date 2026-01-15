Finanțări 2026: Max. 15 milioane EUR fiecare pentru firmele de materiale de construcții, prin Fondul pentru Modernizare. S-a publicat în Monitorul Oficial Schema de ajutor Pro Infra cu lista codurilor CAEN și formula de calcul a punctajului

Firmele românești producătoare de materiale de construcții vor putea obține noi fonduri europene de până la 15 milioane EUR fiecare, prin noua schemă de ajutare Pro Infra, publicată recent în Monitorul Oficial, cu formula de calcul a punctajului și o listă extinsî de coduri CAEN eligibile la finanțarea europeană.

Miercuri, 14 ianuarie 2026, Ministerul Transporturilor a publicat în Monitorul Oficial ordinul de ministru 2.292/2025 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind promovarea producției de materii prime, materiale și produse pentru susținerea implementării proiectelor de infrastructură de transport — „PRO INFRA.

Bugetul total alocat schemei este de 200 de milioane de euro.

Bugetul mediu anual al schemei nu va depăși 100.000.000 euro, iar valoarea maximă a ajutorului de stat solicitat nu poate depăși 15.000.000 euro per beneficiar.

Ajutoarele sunt destinate producătorilor de materiale de construcții utilizate la dezvoltarea infrastructurii de transport a României.

Sunt eligibil la finanțare microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii (IMM), dar și întreprinderile mari.

Lista extinsă a codurilor CAEN eligibile la finanțare

Față de proiectul schemei scos inițial în dezbatere publică, lista codurilor CAEN eligibile (anexa 2 la schemă) s-a extins de la 17 la 24 de domenii care pot primi finanțare.

Iată lista oficială:

CAEN 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei

CAEN 0812 Extracția pietrișului și nisipului, extracția argilei și caolinului

CAEN 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic

CAEN 2320 Fabricarea de produse refractare

CAEN 2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă

CAEN 2343 Fabricarea de izolatori electrici și piese izolante din ceramică

CAEN 2352 Fabricarea varului și ipsosului

CAEN 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții

CAEN 2363 Fabricarea betonului

CAEN 2364 Fabricarea mortarului

CAEN 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos

CAEN 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei

CAEN 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

CAEN 2431 Tragere la rece a barelor

CAEN 2432 Laminare la rece a benzilor înguste

CAEN 2433 Producția de profile obținute la rece

CAEN 2434 Trefilarea firelor la rece

CAEN 2442 Metalurgia aluminiului

CAEN 2444 Metalurgia cuprului

CAEN 2445 Producția altor metale neferoase

CAEN 2454 Turnarea altor metale neferoase

CAEN 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;

CAEN 2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe

CAEN 2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice

De asemenea, la Anexa 1 la schemă se regăsește formula de calcul pentru acordarea punctajului potențialilor beneficiari în vederea clasificării cererilor de finanțare.

Cheltuielile eligibile cuprind instalații și utilaje

Cheltuielile eligibile sunt reprezentate de costurile aferente achiziționării și instalării instalațiilor de producție, a utilajelor și echipamentelor eficiente din punct de vedere energetic care nu utilizează combustibili fosili sau gaze naturale, precum și de costurile aferente sistemului de management al energiei (EMS) integrat în instalațiile și echipamentele aferente investiției, după caz.

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiar.

TVA NU este cheltuială eligibilă la finanțare.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii este organism delegat pentru fondurile europene alocate României din Fondul pentru modernizare (FM) pentru eficiența energetică în sectorul transporturilor.

Schema de ajutor de stat, bazată pe procedură de ofertare concurențială, urmărește sprijinirea investițiilor destinate dezvoltării capacității naționale de producție a materiei prime, materialelor și produselor necesare implementării proiectelor de infrastructură de transport. Aceasta promovează investițiile în tehnologii moderne, eficiente energetic, cu emisii reduse de carbon și conforme standardelor europene, având ca obiectiv facilitarea tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic.

Urmărește site-ul oficial al Ministerului Transporturilor pentru deschiderea finanțării.