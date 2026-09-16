Timișoara: Fondurile de investiții americane vin să întâlnească startup-uri tech românești la un summit

Timișoara găzduiește U.S.-Romania AI & Business Summit, un eveniment care creează cadrul pentru conexiuni directe între ecosistemul antreprenorial de tehnologie românesc și fondatori de tehnologie și fonduri de investiții din SUA, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

U.S.-Romania AI & Business Summit are loc în perioada 22–25 septembrie 2026 și este organizat de Ionuț Alexandru Antiu, antreprenor român și specialist în tehnologie cu legături puternice cu mediul antreprenorial și investițional american. AmCham România, ADR Vest, Universitatea Politehnica Timișoara, Vest Ventures și Asternova Vest susțin inițiativa în calitate de parteneri.

Summitul aduce, astfel, în România o delegație de manageri de fonduri de investiții, parteneri și fondatori din Silicon Valley și New York, interesați să descopere companii românești cu potențial de creștere, oportunități de investiții și parteneriate.

Investitorii americani vin nu doar pentru a susține prezentări, ci pentru întâlniri directe, 1:1, cu reprezentanții fondurilor de investiții și cu antreprenori români.

„Este o premieră și o oportunitate unică să găzduim pentru câteva zile la Timișoara conversația dintre antreprenori și capitalul american. Pentru un startup românesc, accesul la investitori din SUA este dificil, presupune de multe ori luni de pregătire intense și networking, deplasări și costuri de mii de dolari pentru a obține câteva minute într-un pitch, dacă le obține. Creăm aici, acasă, contextul pentru întâlniri relevante și eliminăm una dintre barierele importante pentru antreprenorii români care vor să ajungă pe piața americană”, a declarat Ionuț Alexandru Antiu, organizatorul summitului.

Delegația americană reunește reprezentanți ai unor fonduri cu strategii de investiții de la seed și Series A până la early-growth și growth equity, precum și fondatori activi în zona AI și deeptech.

Printre participanți se numără:

Martin Jasinski , Managing Partner, Cogito Capital Partners (New York). Fond early-growth de 125 milioane EUR, cu investiții de 5–15 milioane EUR per companie;

, Managing Partner, Cogito Capital Partners (New York). Fond early-growth de 125 milioane EUR, cu investiții de 5–15 milioane EUR per companie; Zach Coelius , Founder & Managing Partner, Coelius Capital (San Francisco). Investește în companii seed și Series A, cu investiții de până la 1 milion dolari; portofoliul include peste 80 de companii;

, Founder & Managing Partner, Coelius Capital (San Francisco). Investește în companii seed și Series A, cu investiții de până la 1 milion dolari; portofoliul include peste 80 de companii; Scott Hartley , Managing Partner, Everywhere Ventures (New York). Peste 100 milioane dolari investiți în mai mult de 300 de companii din peste 30 de țări, cu focus pe AI, fintech, health, deeptech și space;

, Managing Partner, Everywhere Ventures (New York). Peste 100 milioane dolari investiți în mai mult de 300 de companii din peste 30 de țări, cu focus pe AI, fintech, health, deeptech și space; Justin Lobo , Investor, Full In Partners (New York). Investește în companii de software aflate în etapa de growth, inclusiv Series A și B;

, Investor, Full In Partners (New York). Investește în companii de software aflate în etapa de growth, inclusiv Series A și B; Dawid Przybysz , One Way Ventures (Boston). Investește 500.000–3 milioane dolari în startup-uri fondate de imigranți în SUA, cu focus pe software B2B și AI;

, One Way Ventures (Boston). Investește 500.000–3 milioane dolari în startup-uri fondate de imigranți în SUA, cu focus pe software B2B și AI; Alexandre Lazarow , Managing Partner, Fluent Ventures (San Francisco). Investiții seed, de până la 2 milioane dolari per companie. Descendent al unei familii de emigranți români din Iași, plecați în SUA în 1903, vizitează România pentru prima dată;

, Managing Partner, Fluent Ventures (San Francisco). Investiții seed, de până la 2 milioane dolari per companie. Descendent al unei familii de emigranți români din Iași, plecați în SUA în 1903, vizitează România pentru prima dată; Tanya Dadasheva și Roman Shaposhnik, co-fondatori Ainekko (San Francisco Bay Area). Activi în dezvoltarea de tehnologii pentru AI, silicon open-source și arhitectura RISC-V.

Una dintre componentele centrale ale summitului este facilitarea unor pitch-uri și întâlniri directe între startup-urile românești care se califică și investitorii americani. Întâlnirile sunt organizate în funcție de interesele și obiectivele concrete ale ambelor părți.

Programul summitului include, alături de întâlnirile private, și conferința găzduită de AmCham România, joi, 24 septembrie 2026, între orele 10:00 și 13:00, la Timișoara Convention Center.

Membri ai delegației americane și lideri de business din domeniul tech din România vor oferi audienței perspective privind cele mai noi tendințe din tehnologie, avansul și adoptarea AI, antreprenoriatul și accesul la capital, în cadrul a două paneluri și al unor sesiuni interactive. Temele conferinței, invitații și detaliile pentru înscriere sunt disponibile pe pagina AmCham România.

Prin aducerea la Timișoara a unor investitori care gestionează sute de milioane de dolari și a unor fondatori cu experiență în ecosistemul tehnologic american, summitul își propune să creeze un canal concret între capitalul american și companiile românești cu ambiții internaționale, transmite organizatorul.

Detalii despre eveniment pot fi găsite AICI.