Business CheckIn. O parte din Veneția, la Constanța. După 20 de ani petrecuți în Italia, s-a întors în România și a început o afacere împreună cu familia

Andreea Țîmpu a plecat din România când era copil și a petrecut aproape 20 de ani în Italia, apoi s-a mutat în Scoția, fără să se gândească prea mult la o întoarcere în țară. Un proiect de familie avea însă să-i schimbe planurile. Împreună cu fratele și părinții săi, a deschis la Constanța o gelaterie inspirată de Veneția. Acum, afacerea lor, Gondola Delights, intră într-o nouă etapă, cu planuri de extindere a laboratorului și de construire a unei echipe cu mai mulți angajați.

Pentru a susține creșterea afacerii, antreprenorii au apelat la o finanțare de la BT Mic, care i-a ajutat să acopere cheltuielile de la începutul noului sezon. Andreea spune că procesul de obținere a finanțării a fost unul rapid, iar banii au ajuns în cont la câteva zile după aprobare.

„A venit exact la timp. Practic, am cerut finanțarea și aproape imediat am primit-o, iar asta ne-a ajutat foarte mult. Nu a fost o sumă foarte mare, dar a fost exact cât ne trebuia până la începutul sezonului”, spune antreprenoarea.

Banca Transilvania oferă antreprenorilor la început de drum sprijin și expertiză, ajutându-i să transforme ideile în afaceri sustenabile. Ca partener de încredere, BT le simplifică procesele și le aduce claritate în fiecare etapă a dezvoltării business-ului.

Prin BT Mic antreprenorii pot accesa rapid și flexibil finanțări de până la 300.000 de lei, destinate susținerii și dezvoltării afacerii. Banii pot fi folosiți pentru achiziția de echipamente, fie noi, fie second-hand, pentru modernizarea sau extinderea spațiilor de lucru, dar și pentru plata furnizorilor ori acoperirea cheltuielilor curente, asigurând astfel continuitatea activității.

Business CheckIn. Andreea a trăit 20 de ani în Italia și s-a întors în România pentru o afacere de familie

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce face businessul meu?

Andreea Țîmpu: Sunt Andreea Țîmpu, m-am născut la Constanța și, când eram foarte, foarte mică, am plecat în Italia. Am locuit acolo aproape 20 de ani, apoi am plecat în Scoția și de acolo s-a născut ideea de a deschide un business în România.

Eu nu mă gândeam să mă întorc în România, dar părinții mei au vrut să-și facă o casă aici și, de la ideea de a face casa, s-a născut și ideea unui business, pentru că și fratele meu voia de foarte mult timp să deschidă o gelaterie. Eu am fost, să zicem, ultima care s-a alăturat proiectului și voiam să am ceva al meu. În Italia începusem să simt puțin că îmi lipsea un obiectiv.

Andreea Țimpu, co-fondator Gondola Delights

A fost ocazia perfectă pentru mine să fac ceva al meu și să contribui. Așa s-a născut ideea acestei gelaterii, Gondola Delights, acum trei ani. De atunci, am început să punem bani deoparte și ne-am mutat cu toții împreună în România.

Așadar, în business suntem eu, fratele meu George, mama și tata. Este o afacere de familie: toți am pus o sumă de bani împreună și am zis să facem asta.

Fratele meu se ocupă de înghețată și furnizori, eu mă ocup mai mult de partea de marketing și de cashflow, mama se ocupă de documente, acte, cereri și tot felul de alte lucruri, iar tata de logistică, transporturi și toate acestea.

Gondola Delights este în Constanța, în Piața Ovidiu. S-a născut ca gelaterie, dar, ulterior, am transformat-o în bistro. Aveam locația destul de mare, cu o mică terasă cu cinci mese. La început făceam cafele, băuturi, câteva prăjituri și, cel mai mult, înghețată.

Apoi am văzut că prăjiturile erau foarte apreciate și am început să facem din ce în ce mai multe. Noi am deschis în aprilie, iar în septembrie s-a terminat sezonul. Fiind primul an, nu știam ce ne așteaptă și am descoperit că, practic, fiind în Piața Ovidiu, chiar lângă port, când începe frigul nu mai este aproape nimeni.

Ne-am trezit puțin luați prin surprindere, așa că am decis să încercăm ca, pe lângă partea de gelaterie, să ne transformăm în bistro. Am vrut să putem face și alte lucruri: o pizza, un sandwich, ceva în plus pentru perioada de iarnă. Până la urmă, ne-am transformat în bistro, dar am rămas în continuare cu gelateria ca produs principal.

StartupCafe.ro: Ce-mi definește afacerea?

Andreea Țîmpu: Primul lucru este atmosfera pe care am creat-o și faptul că am adus ceva nou. Sunt foarte multe gelaterii sau restaurante italiene și tot felul de locuri din HoReCa care aduc tradiția italiană. La noi, cred că diferența a fost că am trăit și am lucrat în nordul Italiei, iar majoritatea localurilor care aduc tradiția italiană din străinătate se inspiră din sud. Și ca mâncare, și ca atmosferă, sudul Italiei este foarte diferit.

Noi am adus Veneția, pe care toată lumea o cunoaște. Cred că faptul că am avut simbolul gondolei, numele și povestea ne-a dat o identitate încă de la început. Foarte multă lume aduce tradiția italiană sau experiența de unde a lucrat, dar nu aduce și o poveste.

Cred că, în cazul nostru, storytelling-ul și povestea au făcut ca fiecare client care ne-a trecut pragul, mai ales în primul an, să vrea să vorbească despre noi. Am lucrat foarte mult pe bază de recomandări, din vorbă în vorbă. Aproape toată lumea care venea ne spunea: „Am venit pentru că mi-a spus persoana cutare”. Eu mă gândesc că dacă cineva vorbește despre tine, înseamnă că nu te-a uitat.

Iar dacă nu te-a uitat, înseamnă că ai o identitate puternică. Cred că acesta este primul lucru pe care l-am făcut bine: ne-am creat din prima o identitate și una coerentă. Totul are un sens și este legat. Nu am adăugat niciodată un produs sau ceva care să nu aibă legătură cu identitatea noastră, cu gondola, cu Veneția și cu povestea noastră.

Deci acestea au fost primele lucruri: identitatea, atmosfera primitoare și faptul că am tratat clientul altfel. Ce ne-am dat seama în Constanța este că oriunde mergi, la un restaurant sau la o cafenea, este destul de greu ca cineva din locație să stea de vorbă cu tine, să aibă timp să se intereseze cu adevărat ce mănânci, dacă îți place sau dacă nu îți place. În schimb, pe noi chiar ne-a interesat foarte mult. Cred că a fost și faptul că este businessul nostru și eram foarte implicați.

Când pui un angajat direct în business, imediat după ce ai deschis, nu va fi neapărat la fel de implicat ca tine. Cred că la noi a contat faptul că ne-a păsat de părerea fiecărei persoane și de feedback. Am ascultat feedbackul de la aproape fiecare client.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit?

Andreea Țîmpu: Noi, de când am deschis, am primit multe sfaturi de la clienți, pentru că le plăcea foarte mult locația noastră și le plăcea să vină la noi. Ne-au întrebat ce facem pe iarnă. Noi eram atât de prinși la început, încât nici nu ne-am gândit că o să vină iarna, dar clienții ne-au dat câteva idei. De exemplu, ne-au sugerat să adăugăm niște vinuri la meniu și mai multe tipuri de produse.

Partea de bistro pe timpul iernii, oricum, nu prea a mers, pentru că ne-am dat seama că problema nu era neapărat tipul de business, ci faptul că vorbim despre mare, iarna nu mai iese lumea, nu se mai plimbă. Practic, tot orașul este sezonier. Dar nu ne pare rău că am făcut bistro și am ținut deschis pe iarnă, pentru că a fost o lecție și am adăugat niște lucruri și niște produse care ne-au fost utile și vara, pentru a avea mai multă varietate.

Ca lecție, nu mă gândesc neapărat că nu ne-am dat seama că o să fie un business sezonier. A fost mai mult faptul că nu am studiat și analizat orașul, oamenii și comportamentul lor în HoReCa înainte să deschidem. Am făcut totul foarte repede, nu ne-am dat seama ce consumă oamenii, câtă înghețată mănâncă, pe unde se plimbă. Nu ne-am uitat suficient de bine la lucrurile astea.

Am deschis undeva în centru, dar eram foarte ascunși. Nu eram în zona pietonală, iar asta a fost foarte greu, pentru că eram, cum ar fi, după colț. Toată lumea ne-a spus asta: „Sunteți după colț, sunteți ascunși”. Până la urmă, însă, acest lucru a devenit punctul nostru forte, pentru că, acum că suntem foarte cunoscuți, lumea apreciază faptul că suntem ascunși și că nu suntem în zona de haos de pe pietonală.

Ce am învățat este că, oriunde deschizi, dacă ai un produs bun și știi să te promovezi, lumea vine direct la tine, vine și parchează mașina la tine. Noi a trebuit să lucrăm foarte mult în primul an la fidelizare. Ne-am dezvoltat prin fidelizare, iar fidelizarea se face doar printr-un produs bun și prin publicitate.

StartupCafe.ro: Primul client nu o să-l uit pentru că…

Andreea Țîmpu: Eu nu am fost în primele zile, atunci când am deschisi, dar știu sigur că atunci am avut numai rude. În aprilie 2025, când am deschis, a fost foarte, foarte frig. Îmi aduc aminte că a și nins într-o zi și nu venea aproape nimeni. În primele zile au venit doar rudele.

Apoi îmi aduc aminte de primii clienți, când am ajuns eu la gelaterie, în prima săptămână. Era un cuplu care a venit și a luat două prăjituri, o felie de tort și încă o prăjitură, plus cafea.

Ne-au dat imediat și câteva sfaturi. Ne-au spus să punem mai mult decor afară, pentru că nu se înțelegea că locația era deschisă. Geamurile noastre sunt fumurii și părea că este închis. Ei au intrat, practic, din curiozitate, să vadă ce locație nouă se deschisese.

Îmi aduc aminte de ei pentru că și astăzi vin la noi. Aveau și ei o locație deschisă în apropiere și cred că, fiind antreprenori, au văzut că cineva nou a deschis și au vrut să ne susțină. De atunci au venit mereu.

Eram foarte, foarte emoționați, pentru că nu știam dacă o să le placă. În primele zile, mai ales când intră cineva, te gândești mereu la ce ai făcut greșit, dacă ai făcut totul bine. Nu cunoști încă gusturile clienților și nu știi ce le place și ce nu le place. Și eram foarte emoționați.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Andreea Țîmpu: Pot să zic că sezonul acesta a fost o provocare, pentru că avem un laborator destul de mic. Fiind la început, nu știi cum o să crească munca, cât de mult o să crească businessul și nu ai suficienți bani ca să investești dinainte sau să faci predicții foarte precise.

Noi ne pusesem ca obiectiv să dublăm vânzările. De când am redeschis sezonul, în martie-aprilie, în fiecare lună ne-am propus să dublăm ceea ce am făcut anul trecut. Am ajuns să facem aproape dublu sau chiar mai mult și am ajuns aproape la maximum de producție. Având o singură persoană care face înghețata, adică fratele meu, nu eram suficient de organizați pe partea aceasta și ne-am găsit de câteva ori puțin descoperiți.

A trebuit și să angajăm, pentru prima dată, patru oameni. La început este greu de gestionat, pentru că nu știi cum să te comporți cu angajații și cum să-i gestionezi. Ești într-o țară în care nu ai trăit 20 de ani și a fost, cred, o provocare și faptul că a trebuit să gestionăm oameni noi în business. Eram obișnuiți de un an să fim doar noi patru sau să lucrăm cu persoane din familie care ne ajutau.

Este diferit să te coordonezi cu oameni care nu sunt din familia ta într-un business la care ții foarte mult. Asta a fost o provocare, dar și faptul că a trebuit să reușim să acoperim toată producția fără să facem investiții noi. Nu reușeam și să producem în sezon, și să facem o investiție în laborator, să cumpărăm echipamente sau să îl extindem. Până la urmă, am reușit.

StartupCafe.ro: Cum a fost procesul de obținere a unei finanțări de la BT Mic?

Andreea Țîmpu: Foarte simplu. Ideea cu finanțarea a fost mai mult a mea, pentru că eu mă ocup de contabilitate, iar contabila ne-a sfătuit să căutăm o astfel de finanțare. Așa că ne-am gândit dacă să cerem sau nu. Până la urmă, eu am insistat și am zis: „N-am nimic de pierdut, hai să încercăm direct la banca noastră”.

La început a trebuit doar să prezentăm ce am făcut în primul an și chiar a fost un proces foarte rapid. Cred că într-o săptămână ne-au acceptat cererea, iar după câteva zile au intrat și banii.

Noi am deschis în primul an și ne-a mers destul de bine. Nu am avut profit, dar nici pierdere. Problema a apărut la cashflow, pentru că atunci când am redeschis sezonul, în martie, după perioada în care am fost închiși, ne-am trezit cu banii la fix, suficienți doar pentru materia primă.

Aveam nevoie să angajăm dinainte, pentru că munca începuse deja să crească, iar clienții începeau să vină din martie-aprilie, dar nu eram suficient de bine acoperiți.

Ca să putem angaja, să fim siguri că putem plăti salariile și că putem continua să comandăm materia primă, aveam nevoie de această sumă de bani. A venit exact la timp. Practic, am cerut finanțarea și aproape imediat am primit-o, iar asta ne-a ajutat foarte mult. Nu a fost o sumă foarte mare, dar a fost exact cât ne trebuia până la începutul sezonului.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Andreea Țîmpu: Planul este, practic, o extindere. Noi o să închidem pe timpul iernii, timp de trei luni, din decembrie până în februarie, iar în perioada aceea vrem să facem un calcul și să extindem laboratorul.

Cum spuneam, laboratorul este mic și abia ne-a ajuns pentru producția de anul acesta, aproape de capacitatea maximă. De data aceasta vrem să fim mai pregătiți, iar următoarea investiție va fi extinderea laboratorului, astfel încât să putem crește producția în cazul în care o dublăm din nou.

Vreau și să ne construim o echipă. Până acum ne-am gândit să angajăm, dar nu ne-am gândit neapărat să construim o echipă pe termen lung. A fost mai mult o angajare de sezon. Acum aș vrea să ne gândim cum să creăm o echipă pe termen lung. Vreau să începem încă din iarnă să căutăm oamenii potriviți, care să își asume responsabilități și să poată gestiona anumite lucruri.

În felul acesta, noi ne putem dedica mai mult părții de networking, să cunoaștem alți antreprenori, să colaborăm și să facem mai multe lucruri în direcția asta.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.