Un startup românesc de investiții comerciale își ia director de investiții de la CBRE România, după autorizarea ASF

Platforma de investiții axată pe active imobiliare comerciale SyndiFi anunță numirea lui Alex Boghiu, fost Digital & Technology Director la CBRE România, în poziția de Chief Investment Officer (CIO - director de investiții), potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Din această funcție, el va coordona strategia de investiții a companiei, cu accent pe selecția proiectelor, structurarea oportunităților de finanțare și dezvoltarea unui portofoliu de active comerciale cu potențial de venit pe termen lung.

Alex Boghiu (foto-stânga) va fi responsabil de consolidarea criteriilor de risc și randament, precum și de integrarea datelor relevante pentru fundamentarea deciziilor de investiții ale firmei.

SyndiFi dezvoltă un model care îmbină accesul digital la oportunități imobiliare comerciale cu o structură de proprietate de tip equity, prin vehicule investiționale dedicate fiecărui proiect. Investitorii pot participa astfel, în funcție de profilul și eligibilitatea lor, la active care au fost accesibile în mod tradițional doar unui număr limitat de jucători mari.

În viziunea lui Alex Boghiu, un diferențiator al companiei este construirea unei infrastructuri complete de încredere: analiză riguroasă înainte de decizie, procese standardizate de due diligence, documentație clară, administrare profesionistă și raportare continuă post-investiție.

Experiența sa la intersecția dintre consultanța imobiliară clasică, tehnologie și finanțări, ca fost Digital & Technology Director la CBRE România, cofondator al The Mavers și angel investor, i-a demonstrat că tehnologia creează valoare atunci când simplifică o decizie complexă, nu când o maschează. Pentru SyndiFi, tehnologia trebuie să ajute investitorul să înțeleagă mai bine proiectul, riscurile și modul în care îi este administrat capitalul.

Consolidarea echipei de management vine la puțin timp după ce startup-ul a primit autorizația oficială din partea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) ca furnizor european de servicii de finanțare participativă. Cadrul reglementat permite companiei să pregătească lansarea unei platforme complet automatizate, unde pragul de intrare coboară la 1.000 EUR per tichet de participare.

„Autorizarea din partea ASF a marcat trecerea la o nouă etapă de dezvoltare reglementată, iar venirea lui Alex Boghiu în echipa executivă ne ajută să accelerăm selecția de proiecte comerciale valoroase. Vrem ca tehnologia să elimine complexitatea procesului de investiție și să oferim o alternativă sigură de diversificare pentru un număr tot mai mare de utilizatori”, explică Florin Mîndru (foto-dreapta), CEO și Cofondator SyndiFi.

SyndiFi urmărește să combine disciplina de selecție specifică investițiilor instituționale cu agilitatea unei platforme digitale. În acest cadru, datele privind localizarea, accesibilitatea, traficul, competiția locală, profilul zonei de captare și calitatea chiriașilor susțin atât analiza inițială a proiectului, cât și monitorizarea acestuia pe întreaga durată a investiției.

Oportunitățile pieței în perioada 2026–2027

Pentru perioada 2026–2027, firma estimează că piața va favoriza tot mai puternic activele comerciale cu venituri predictibile, chiriași defensivi și o logică economică demonstrabilă. Într-un context în care capitalul devine tot mai selectiv, proiectele cu o execuție riguroasă, contracte solide și un management activ au cele mai mari șanse să atragă interesul investitorilor.

„Vedem o trecere de la investițiile bazate preponderent pe promisiunea de apreciere a valorii către investiții în care calitatea fluxului de venit, disciplina operațională și vizibilitatea asupra riscului contează tot mai mult. Formatele de retail de proximitate, alături de logistică și infrastructură medicală, pot oferi oportunități atractive atunci când sunt dezvoltate în locațiile potrivite, cu chiriașii potriviți și cu o structură financiară prudentă”, declară Alex Boghiu, CIO SyndiFi.

Startup-ul va urmări această evoluție printr-o strategie concentrată pe proiecte cu o teză clară de investiție, o diversificare atentă a portofoliului și consolidarea proceselor de raportare. Obiectivul companiei este dezvoltarea unei platforme în care accesul la investiții comerciale să fie susținut permanent de transparență, execuție și responsabilitate în alocarea capitalului.

SyndiFi este un fintech care utilizează soluții tehnologice moderne pentru a facilita co-proprietatea asupra imobiliarelor comerciale premium. Prin modelul de tip equity, utilizatorii dețin părți sociale în SPV-uri care administrează clădiri deja închiriate, fapt care le asigură venituri stabile încă din prima zi, sub managementul unei echipe de experți.