Codecamp ajunge la Cluj-Napoca și la Iași: Conferințe de tehnologie, cu accent pe AI și arhitectură software

Pe măsură ce instrumentele AI și arhitecturile moderne devin parte din ingineria de zi cu zi, ediția din această toamnă a Codecamp la Cluj-Napoca și Iași se concentrează pe latura practică a modului în care se schimbă dezvoltarea software, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Continuând evenimentele din primăvară, edițiile din octombrie pun accentul pe realitățile cotidiene ale lucrului cu arhitecturi moderne, microservicii și unelte asistate de AI. Dezvoltatorii, arhitecții IT și liderii din tehnologie vor explora modul în care rolurile lor evoluează activ, aprofundând microserviciile, DevOps-ul și aplicarea practică a AI-ului agentic.

Ediția dinCluj-Napoca va avea loc pe 20 octombrie 2026 (Codecamp Day) la Grand Hotel Italia, cu Masterclass-uri în perioada 21–22 octombrie, iar cea din Iași pe 29 octombrie 2026 (Codecamp Day) la Agora Center, cu Masterclass-uri în perioadele 15–16 și 27–28 octombrie.

Codecamp Day

Zilele de conferință aduc perspective punctuale și dinamice din partea unor autorități globale. În locul unor prezentări generale, participanții se pot aștepta la discursuri tehnice aplicate pe provocările reale din industrie:

James Lewis și Kevlin Henney vor fi keynote speakers și Master of Ceremonies la Iași;

vor fi keynote speakers și Master of Ceremonies la Iași; Mark Richards și J.B. Rainsberger vor coordona agenda dinamică în calitate de Master of Ceremonies la Cluj-Napoca;

vor coordona agenda dinamică în calitate de Master of Ceremonies la Cluj-Napoca; Scenele din ambele orașe vor găzdui grei ai industriei, printre care Neal Ford, Venkat Subramaniam, Aino Corry, Tariq King și James Coplien, care vor prezenta realitățile ingineriei moderne.

Deep-Dives: Masterclass-uri Intensive

Pentru cei care vor să meargă mai în profunzime, evenimentele sunt însoțite de masterclass-uri restrânse, intensive, unde dezvoltatorii pot învăța și coda direct alături de experți internaționali:

Kevlin Henney va explora „Architecture with Agility” (Iași);

Venkat Subramaniam va susține „AI Assisted Programming” (Cluj-Napoca);

Neal Ford va aborda „How to Teach Your Agents About Architecture” (Cluj-Napoca și Iași);

J.B. Rainsberger va discuta „TDD: Getting the Code You Want, With LLMs or Not” (Cluj-Napoca și Iași);

Mark Richards va detalia „Software Architecture Patterns and AntiPatterns” pentru a ajuta echipele să navigheze prin designul sistemelor complexe (Cluj-Napoca și Iași);

Jeff Prosise va conduce „Building with Generative and Agentic AI” (15–16 octombrie 2026, Hotel Ramada Iași);

James Coplien va susține trainingul „Certified Scrum Product Owner (Scrum Alliance)” (27–28 octombrie 2026, Hotel Ramada Iași).

De 18 ani, Codecamp adună dezvoltatori locali și experți globali pentru a împărtăși idei, a învăța unii de la alții și a interacționa cu comunitatea tech, transmit organizatorii.

Biletele pentru ediția de toamnă a Codecamp sunt disponibile AICI.