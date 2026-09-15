București: Conferință despre inteligență artificială, mediul de afaceri și un hackathon AI

Peste 50 de lideri internaționali implicați în dezvoltarea și adoptarea inteligenței artificiale în business, tehnologie, administrație publică, alături de peste 50 de echipe multidisciplinare vor participa, timp de două zile, la o conferință, care va include și o competiție de tip hackathon, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

NEXXT AI Summit va avea loc pe 28 și 29 octombrie 2026. Evenimentul va îmbina o conferință internațională dedicată implementării AI cu un hackathon, în cadrul căruia participanții vor dezvolta, în timp real, soluții pentru provocări concrete de business.

Pe parcursul celor două zile de conferință, participanții vor avea acces la discuții despre strategii și politici de adopție AI, demonstrații de produs, studii de caz și sesiuni practice. Temele acoperă întregul ciclu de implementare: de la identificarea nevoilor reale, la dezvoltarea soluțiilor, implementarea responsabilă și transformarea inovației în rezultate măsurabile de business.

În paralel, hackathon-ul AI va transforma ideile în soluții aplicate. Peste 50 de echipe multidisciplinare vor dezvolta prototipuri funcționale pentru provocări reale de business, sub îndrumarea a peste 30 de mentori.

Printre invitații confirmați se numără Russell Chambers, Senior Advisor la Anthropic, Brian Evergreen, autor și CEO al Future Solving, și Paolo Sironi, strateg AI la IBM. Lor li se alătură specialiști de la AWS, Google, Microsoft, Institute for Humane Robotics, Deep Space Biology, European Space Agency, AI Strategy Institute, Anthropos, ZayaAI, SandboxAQ, Decathlon, IKEA și alte organizații internaționale.

Programul oferă participanților din regiune acces direct la ideile, experiențele și dezbaterile de pe cele mai importante scene internaționale dedicate inteligenței artificiale. Evenimentul va reuni peste 50 de speakeri și invitați, iar Spencer Kelly de la BBC va fi gazda principala a summitului.

„Conversația despre AI a evoluat și este momentul să evoluăm odată cu ea. Întrebarea nu mai este dacă inteligența artificială este importantă, ci ce vor face concret companiile în această privință. Misiunea NEXXT este să le ajute să transforme AI într-un avantaj competitiv real: decizii mai bune, echipe mai capabile și noi oportunități de creștere, susținute de rezultate măsurabile. Aducem împreună lideri de business, experți în tehnologie și echipe care dezvoltă soluții pentru a conecta potențialul AI cu nevoile concrete ale companiilor. Ne dorim ca participanții să plece de la NEXXT cu o direcție mai clară, parteneri relevanți și pași concreți pentru a crea valoare în propriile organizații”, a declarat Alexandra Pollack, organizatoare NEXXT AI Summit.

NEXXT AI Summit conectează strategia de business cu aplicarea AI prin trei direcții:

Summit - strategie și leadership: peste 50 de experți și lideri internaționali discută adoptarea AI și impactul în business prin keynotes, paneluri și masterclassuri;

peste 50 de experți și lideri internaționali discută adoptarea AI și impactul în business prin keynotes, paneluri și masterclassuri; Business Solutions - soluții AI pentru companii: peste 50 de soluții și produse AI, cu demonstrații și exemple de aplicare în business;

peste 50 de soluții și produse AI, cu demonstrații și exemple de aplicare în business; Hackathon - inovație și talente: peste 50 de echipe, ghidate de peste 30 de mentori, dezvoltă prototipuri pentru provocări reale de business, într-un program de dezvoltare a talentelor care continuă și după eveniment.

Evenimentul vrea să reunească peste 2.000 de profesioniști care dezvoltă, implementează sau finanțează soluții AI ori explorează oportunitățile acestei tehnologii.

Biletele early bird sunt disponibile AICI până pe 26 septembrie, iar companiile au acces la pachete corporate speciale. Evenimentul este o inițiativă UNCHAIN Media, organizată în parteneriat cu Raiffeisen Bank România.