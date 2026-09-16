Înscrieri 2026: Fondatorii de startup-uri cu prototipuri funcționale din România și Italia pot intra într-un accelerator

Rubik Hub deschide înscrierile în Acceleratorul MVP, pentru o nouă cohortă dedicată startup-urilor românești și italiene la nivel de prototip funcțional, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Înscrierile sunt deschise până pe 30 septembrie 2026 AICI.

Programul se adresează echipelor din România și Italia care își doresc să ajungă la primii clienți, pornind de la premisa că un startup early-stage trebuie să atragă întâi clienți, și abia mai apoi investiții.

Programul este gratuit și sprijinit de Nucleo Ventures în calitate de partener strategic de investiții, care își propune să investească 150.000 EUR în startup-ul cu cel mai mare potențial, care se aliniază cu teza și criteriile lor de investiții.

În această ediție, fondatorii se vor concentra pe ceea ce contează cel mai mult pentru un startup care are un MVP deja funcțional: dezvoltarea unei strategii solide de lansare în piață și vânzări. Curricula include teme ca: definirea profilului ideal de client și validarea cererii din piață; poziționarea produsului și propunerea de valoare; construirea pipeline-ului și a procesului de vânzări; strategia de abordare a potențialilor clienți; strategia de preț; customer discovery și validarea produsului; pitch deck și prezentarea în fața publicului; precum și pregătirea pentru următoarea etapă de dezvoltare și o posibilă rundă de finanțare de tip pre-seed.

Noutatea și elementul principal din program îl reprezintă sesiunile de feedback cu potențiali clienți, în cadrul cărora startup-urile vor putea primi feedback direct, înțelege mai bine nevoile pieței, valida soluțiile dezvoltate și identifica posibile oportunități de colaborare. Programul include și ateliere și sesiuni personalizate 1:1 susținute de mentori: experți în vânzări și alte arii relevante, investitori și fondatori de startup care au trecut deja prin procese similare.

Acceleratorul se va desfășura în perioada 20 octombrie – 16 decembrie 2026, într-un format hibrid. Vor fi două momente importante cu participare fizică în București. Primul este Founders Bootcamp, care va avea loc între 11-12 noiembrie. Aici, echipele selectate vor cunoaște fizic echipa, cohorta și o parte din mentori. Apoi, programul se va încheia cu un Demo Day în luna decembrie, unde fondatorii își vor prezenta progresul în fața publicului format din investitori, potențiali clienți și mentori.

Cine se poate înscrie?

Programul este destinat startup-urilor din România și Italia, sau prezente pe aceste piețe, care îndeplinesc următoarele criterii:

Au un MVP funcțional, o versiune beta sau un produs aflat în fază incipientă

Au o echipă formată sau cel puțin doi co-fondatori care înțeleg foarte bine industria în care activează

Au dovezi ale cererii din piață, precum proiecte pilot, interviuri cu clienți sau alte forme de tracțiune

Și, mai ales, își doresc să învețe cum să ajungă la primii potențiali clienți

Programul este adresat tuturor verticalelor, însă sunt vizate în mod special: AI și Tehnologii Emergente, Tehnologii climatice & Sustenabilitate, Orașe inteligente, Producție și Industria 4.0, Tehnologii financiare (FinTech), Tehnologii în domeniul sănătății (HealthTech), Comerț electronic și tehnologii pentru retail (RetailTech).

Ediția 10 a unui program de accelerare marca Rubik Hub aduce o oportunitate importantă de finanțare de 150.000 EUR din partea Nucleo Ventures.

„Ne bucurăm să putem susține din nou activitatea și comunitatea Rubik Hub. Avem încrederea că programul conceput de echipă este unul cu un real impact, menit să ajute startup-urile participante să avanseze semnificativ în dezvoltarea și extinderea lor în piață. Așteptăm cu nerăbdare să putem spune că investim într-un alumn al programului, așa cum am făcut-o și la ediții anterioare,” menționează Valentin Filip, Partener Executiv la Nucleo Ventures.

Parte a Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est, Rubik Hub sprijină fondatorii de startup din Europa. Alături de o comunitate de peste 370 de mentori, au lucrat cu peste 600 de startupuri, dintre care cele mai avansate au obținut împreună investiții de peste 75 milioane EUR. Rubik Hub este recunoscut de Financial Times ca fiind printre cele mai bune acceleratoare din Europa, ocupând poziția 55 din 180 și 13 la nivel european la categoria de networking.