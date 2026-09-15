Înscrieri 2026: Competiție Samsung de idei inovatoare pentru liceenii și profesorii români

Liceenii cu vârsta între 16 și 19 ani și profesorii români care au idei inovatoare pentru educație, mediu, sport și zona socio-economică sunt invitați să se înscrie în concursul Samsung Solve for Tomorrow, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Cei interesați se pot înscrie AICI până pe 3 noiembrie.

Sub mesajul central „AI idei. AI inițiativă. Fă o schimbare!”, Samsung îi provoacă pe tineri să privească tehnologia, inclusiv inteligența artificială, ca pe o resursă prin care pot construi soluții pentru probleme reale.

Ediția 2026–2027 aduce o nouă temă în competiție: „Educație financiară prin tehnologie”, alături de celelalte trei teme:

„Educație și diversitate prin tehnologie”;

„Protecția mediului prin tehnologie”;

„Schimbare socială prin sport și tehnologie”.

Noua categorie răspunde unei nevoi tot mai importante de dezvoltare a competențelor financiare ale tinerilor, în condițiile în care educația financiară este prevăzută de legislația educației ca temă obligatoriu de inclus în planurile-cadru și programele pentru disciplinele obligatorii din învățământul preuniversitar.

„La Samsung, credem în puterea inovației de a genera progres și în rolul tehnologiei de a răspunde nevoilor reale ale societății. Prin Solve for Tomorrow, susținem o nouă generație de tineri creativi și curajoși, oferindu-le oportunitatea de a-și dezvolta ideile și de a explora noi moduri în care tehnologia poate contribui la schimbare. Credem că viitorul este construit de cei care au curajul să pună întrebări și să transforme ideile în acțiune”, spune Jaesung (James) Kim, Președinte Samsung Electronics România & Bulgaria.

După etapa de selecție, 25 de echipe finaliste vor intra într-un parcurs de ateliere și mentorat menit să le ajute să își transforme proiectele în soluții mai bine definite, cu aplicabilitate practică.

Atelierele includ cursuri de design thinking, unde elevii vor învăța să pornească de la nevoile reale ale oamenilor, să definească problema, să genereze și să rafineze idei, să construiască prototipuri și să le testeze. Parcursul continuă cu module de fezabilitate și antreprenoriat, în cadrul cărora participanții vor lucra la planul de afaceri sau la strategia de marketing și vor învăța să își susțină ideea printr-un elevator pitch. Ediția din acest an introduce, în premieră, și workshopul AI Education, dedicat înțelegerii și utilizării inteligenței artificiale în procesul de dezvoltare a ideilor. Programul este completat de sesiuni de Sport & Reziliență și Educație financiară, care adaugă competențe practice de care tinerii pot avea nevoie atât în dezvoltarea proiectelor, cât și în parcursul lor educațional și profesional.

„Pentru noi, Solve for Tomorrow este parte din angajamentul de a susține educația, creativitatea și dezvoltarea noii generații de inovatori. De la un an la altul, vedem idei tot mai mature și mai conectate la realitate, iar acest lucru ne confirmă cât de important este să investim în generația care va modela societatea de mâine. În acest an, ducem mai departe această misiune printr-o experiență de învățare îmbogățită și prin premii care aduc cele mai noi inovații Samsung mai aproape de tinerii participanți”, spune Simona Panait, Director Marketing Samsung Electronics România & Bulgaria.

Marea finală va avea loc pe 12 martie 2027, la București, când cele 25 de echipe ajunse în finală își vor prezenta proiectele în fața juriului. Vor fi desemnați câștigătorii locurilor I, II și III și vor fi acordate alte trei premii speciale: Sport Ambassador, Social Media Ambassador și Cel mai Implicat Profesor.

„Pentru participanți, parcursul educațional este o oportunitate de a dobândi competențe pe care școala tradițională nu le dezvoltă întotdeauna în aceeași măsură: lucrul în echipă, identificarea unei nevoi reale, cercetarea și validarea unei idei, prototiparea, gândirea antreprenorială, prezentarea în fața unui juriu și utilizarea responsabilă a tehnologiei și AI. Sunt competențe care îi pregătesc nu doar pentru competiție, ci și pentru lumea profesională și pentru rolul activ pe care îl pot avea în comunitățile lor”, spune Diana Filip, Deputy CEO & Chief Development Officer, Junior Achievement Europe

Câștigătorii vor primi seturi educaționale Samsung, alcătuite dintr-un mix de produse din cele mai noi lansări, concepute pentru a susține accesul tinerilor la tehnologie și dezvoltarea proiectelor lor.

În plus, profesorii coordonatori care își înscriu proiectele până la 15 octombrie 2026 intră automat într-o tombolă cu premii suplimentare.

În ediția precedentă, Solve for Tomorrow a atras 419 proiecte înscrise din întreaga țară și aproximativ 1.200 de elevi și profesori implicați. Marele premiu a fost câștigat de echipa InSightEd, de la Colegiul Național „Ioan Slavici” din Satu Mare, pentru o soluție dedicată creșterii accesului elevilor nevăzători la educație.

În cele cinci ediții anterioare din România, peste 5.400 de liceeni au au beneficiat de experiența Solve for Tomorrow, dezvoltându-și competențele și ideile printr-un parcurs complex de învățare, alături de mentori și specialiști din educație, tehnologie și mediul de business. La nivel global, Samsung Solve for Tomorrow a fost lansat în 2010 în SUA și în 2020 în Europa și este implementat în 68 de țări, având un impact de peste 3,3 milioane elevi.