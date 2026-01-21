Skip to content

IMM-uri din regiunile București-Ilfov și Sud-Muntenia vor beneficia de sprijin într-un accelerator de business finanțat cu 3,1 milioane EUR

Digitalizare IMM-uri
Digitalizare IMM-uri Sursă: Wallachia eHub

Wallachia eHUB (WEH) a lansat oficial proiectul WEH 2.0 - de accelerare a tranziției digitale și verzi a IMM-urilor și organizațiilor publice din regiunile Sud-Muntenia și București-Ilfov, cu o valoare totală de 3,1 milioane euro, din care cofinanțare UE 50%, prin Programul Europa Digitală.

Acesta este implementat de Universitatea „Spiru Haret”, în calitate de beneficiar și coordonator, și se derulează în colaborare cu un consorțiu format din mai multe ONG-uri și firme de profil: Asociația Danube Engineering Hub, Tryamm Trading Consulting SRL, Unbox Management Solutions SRL, BEIA Cercetare SRL, Bucharest Promo Robots SRL, InPulse Partners SRL, Asociația Clusterului Technology Enabled Construction (TEC), Omega Trust SRL, Integrisoft Solutions SRL și Petal SA.

Prin proiect, se urmărește furnizarea de servicii integrate de inovare digitală, consultanță, testare de soluții tehnologice, formare și sprijin pentru accesarea finanțărilor.

Implementare de soluții AI

WEH 2.0 contribuie, de asemenea, la consolidarea rețelei European Digital Innovation Hubs (EDIH), prin participarea la acțiuni de formare, networking și matchmaking la nivel european.

Până la finalul proiectului, se estimează sprijinirea a cel puțin 84 de beneficiari și realizarea a minimum 150 de evaluări digitale ale maturității (DMA). 

„Un accent special se va pune pe implementarea practică a soluțiilor de inteligență artificială, digitalizarea lanțurilor de aprovizionare și securitatea cibernetică, cu aplicarea tehnologiilor emergente. Evaluarea și testarea soluțiilor bazate pe agenți IA va fi corelată cu inițiative europene emergente, precum Fabricile de Inteligență Artificială, care sprijină IMM-urile prin acces la infrastructuri de calcul avansat și investiții dedicate”, se arată în comunicatul transmis comunității antreprenoriale StartupCafe. 

WEH 2.0  se aliniază astfel obiectivelor Programului Europa Digitală, Deceniului Digital al Uniunii Europene, Pactului Verde European și strategiilor regionale de specializare inteligentă (RIS3).


 

