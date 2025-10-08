Facebook actualizează algoritmul video

Meta anunţă un update pentru algoritmul folosit în secţiunea video a platformei Facebook, care, printre altele, va oferi mai mult control şi conţinut mai proaspăt, potrivit News.ro.

După actualizare, utilizatorii vor putea folosi funcţia „Not Interested” în cazul clipurilor video care nu le plac, pentru a transmite algoritmului să nu le mai afişeze acel gen de filmări.

Asta după ce compania a primit mai multe plângeri legate de faptul că algoritmul continuă să servească conţinut de slabă calitate, precum clipurile generate cu ajutorul AI-ului sau tentativele de escrocare.

Actualizarea va face şi ca clipurile video din newsfeed să fie mai proaspete. Conform companiei, numărul postărilor afişate utilizatorilor chiar în ziua în care au fost create va creşte cu 50%.

O altă noutate este indicarea clipurilor care le-au plăcut prietenilor cu ajutorul unor bule, la fel ca pe Instagram. Bulele permit comunicarea directă cu prietenii respectivi.

Cu aceeaşi ocazie, Meta spune că îmbunătăţeşte funcţia de căutare cu ajutorul inteligenţei artificiale, aceasta urmând să sugereze mai multe subiecte care corespund preferinţelor personale.

În fine, funcţia Save este şi ea îmbunătăţită cu această ocazie, în ideea simplificării salvării clipurilor preferate într-un singur loc.