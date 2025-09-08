Experți Google, Amazon și Alibaba vin la București, cu informații valoroase despre AI și alte tehnologii, pentru antreprenorii români. Programul conferinței How to Web 2025

How to Web, cea mai importantă conferință dedicată startup-urilor și tehnologiei din Europa de Est, anunță agenda pentru evenimentul din anul 2025.

Programul este conceput pentru a oferi participanților informații practice și îndrumări de la experți, pentru a stimula inovarea și creșterea ecosistemului de tehnologie regional, au informat, luni, organizatorii, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Agenda include prezentări aplicate ale specialiștilor la nivel global în domeniul tehnologiei, informații de la reprezentanții fondurilor de investiții de top și oportunități de învățare prin intermediul bootcamp-urilor și sesiunilor interactive.

Participanții pot intra în contact cu experți de la companii precum Alibaba Cloud, Amazon, Booking.com, Google, Canva și de la firme de investiții de top precum IVP, Northzone, Creandum și SeedCamp, având acces la perspective unice și conexiuni strategice.

Agenda este structurată în jurul următoarelor teme principale:

Product-Led Growth: de la strategie la execuție

Creșterea bazată pe produs (PLG) redefinește modul în care companiile de tehnologie se dezvoltă și se extind, punând accentul pe produsul în sine ca principal motor al achiziției, activării și retenției.

La conferința How to Web, participanții pot descoperi strategii și informații necesare pentru dezvoltarea produselor de tehnologie. Această temă este concepută pentru managerii, designerii UX și profesioniștii din domeniu care doresc să creeze produse care să atragă și să fidelizeze clienții. Sesiunile vor acoperi leadership-ul în acest domeniu, utilizarea UX pentru a crea produse care comunică și evitarea capcanelor comune ale PLG.

Speakeri de la IBM, Alibaba Cloud, Booking.com sau ex-Miro vor urca pe scena Build & Grow pentru a împărtăși secretele lor despre PLG, atingând subiecte precum:

• "Cracking Product-Led Growth for Products with Steep Learning Curves" (Aggelos Mouzakitis, IBM)

• “How to Fail 0->1 but Still Succeed” (Kate Ivanova, Booking.com)

• "From Punchlines to Product Lines: Comedy Lessons for Better PMs" (Abdul Rahman, Cognigy, ex-Porsche)

• "No More Tool Overload: Building Your Practical AI Tool Stack for a Setup that Works" (Ioana Teleanu, AI-R Design Studio, ex-Miro).

Ascensiunea AI și implicațiile sale practice

Înțelegerea implementării eficiente a AI este acum o prioritate critică pentru profesioniștii și companiile din domeniul tehnologiei. Conferința How to Web abordează acest subiect, prezentând modul în care participanții pot integra AI în afacerile, fluxurile de lucru, strategiile și dezvoltarea echipelor lor de zi cu zi pentru a lucra mai eficient și a accelera rata de succes în proiectele în care sunt implicați.

Experți globali vor împărtăși strategiile și modele practice pentru integrarea AI în marketing, vânzări și dezvoltare de produse, cu recomandări aplicabile imediat. Exemplele includ:

• "Beyond Autopilot: Intentional Product Leadership in the AI Age": Arne Kittler, Hey Clarity and Product at Heart

• "How to use LLMs to Create Value at Scale": Andrew Mende, Booking.com

• Google AI ToolBox Practical Demo & Use Cases

• "From Automation to Autonomy: Building Competitive Advantage with Agentic AI Systems": Gillian Armstrong, AWS

• Panel: Embedding AI in existing products for new opportunities: Alexander Agureev (Northzone), Daria Gherghelas (Speedinvest), Laurin Class (Earlybird).

„Inteligența artificială este partea centrală a strategiei, produselor și serviciilor Google. Această tehnologie are potențialul de a impulsiona inovația și dezvoltarea startup-urilor, de a aduce schimbări benefice în mediul de afaceri și viața cotidiană. Google s-a angajat în susținerea startup-urilor din CEE, prin programe dedicate, resurse și mentorat, iar acum vrem să arătăm cum cele mai noi tehnologii bazate pe AI pot fi catalizatorul creșterii și eficientizării pentru startup-uri și companii, în general”, spune Carmen Pungă, Industry Lead, Google România.

Construirea rezilienței și a echipelor eficiente

Într-un mediu de business și tehnologic tot mai competitiv, reziliența echipelor și un leadership solid sunt esențiale pentru succesul pe termen lung. Necesitatea recunoașterii importanței sănătății mintale la locul de muncă, precum și sprijinul acordat echipei sunt vitale. De aceea, pe scena How to Web vor fi prezentate informații despre construirea echipelor performante și a unei culturi organizaționale pozitive.

Participanții pot învăța de la experți care au construit și sprijinit echipe de succes, oferind lecții valoroase, aplicabile în diverse industrii și tipuri de organizații care au obținut rezultate.

Principalele teme abordate sunt:

• Linn Caldas & Maria Whittaker (Inner Loom): "Mental Resilience: The Hidden Driver of Sustainable Performance"

• Panel: Building leadership - What it takes to be a leader

• Panel: Prepping AI systems for the real world: Yunus Bulut (Validaitor).

Explorarea ecosistemului startup-urilor din Europa

Peisajul startup-urilor europene prezintă atât oportunități, cât și provocări pentru fondatori și investitori. Conferința How to Web servește ca punct central pentru stabilirea de conexiuni valoroase și obținerea de informații utile pentru a avea succes în acest mediu dinamic. Participanții vor asculta pe scenă reprezentanți ai unor fonduri de investiții de top la nivel mondial cum ar fi IVP, Northzone, Creandum, SeedCamp, 20VC, Cherry Ventures, Inovo.vc și multe altele.

Fondatorii și investitorii vor putea descoperi cele mai noi tendințe din ecosistemul startup-urilor direct de la aceste fonduri de top, consolidând rolul How to Web drept punctul central de interacțiune cu investitorii de top.

Construirea următoarei generații de unicorni, abordarea provocărilor legate de scalare în SUA și explorarea punctelor forte și oportunităților europene sunt pe agenda conferinței, cu paneluri precum:

• Panel: Building the next generation of unicorns from Europe: Imran Ghory (Blossom), Florian Schweitzer (B2Ventures)

• Panel: Scaling to US - geopolitical shifts, cultural challenges, business opportunities: Enis Hulli (e2VC), European Startup Embassy și alții

• Panel: European strengths and opportunities: Alex Lim (IVP), Karol Szubstarski (OTB) și Tytus Cytowsky (CIT Law)

• Panel: What do founders learn from their 1st startup?: Gyorgy Simo (Day One) și Felix Martinez (SeedCamp)

• The Launch of Venture in Eastern Europe Report on H1 2025 by How to Web.

Strategii de fundraising și investiții

Obținerea de finanțare și identificarea investițiilor promițătoare sunt esențiale pentru succesul startup-urilor și randamentul investitorilor. Conferința How to Web creează cadrul în care fondatorii și investitorii pot înțelege și explora peisajul investițional aflat într-o continuă schimbare. Pe lângă discuțiile despre cele mai bune practici de strângere de fonduri, fondatorii pot lua parte la două bootcamp-uri intense: Fundraising Bootcamp și Sales Bootcamp, unde vor avea ocazia să învețe în mod aplicat și să primească feedback direct cu privire la strategiile lor de vânzare sau prezentările de pitch de la specialiști, investitori și experți.

Subiectele cheie abordate sunt:

• Fundraising Bootcamp Workshop: How to build your Fundraising Outreach Engine - Step by step: Nikola Yanev, Gergana Stoichkova (Startup Compass)

• Fireside: Investment thesis and live pitch analysis: Gregor Rebolj, Silicon Gardens

• Orbit Capital - Venture debt: less dilution, more growth

• Sales Bootcamp Fireside: Founder-led sales for discovery and scaling - the Dexory journey: Andrei Danescu (Dexory) și Zoltan Vardy (The Launch Code)

• Sales Bootcamp Fireside: Key metrics for efficient sales teams: Alexandre Dewez (20VC) și Leonard Eldić (Saastanak).

Conferința How to Web își propune să ofere participanților o experiență practică și de impact, care să îi ajute să inoveze, să dezvolte afaceri de succes și să contribuie la creșterea ecosistemului tehnologic.

Oferta pentru biletele Early Bird se încheie pe 11 septembrie. Înscrieți-vă acum pentru a profita de această ofertă limitată și alăturați-vă celor peste 3.000 de profesioniști din domeniul tehnologic, fondatori, investitori și lideri la conferința How to Web 2025: https://www.howtoweb.co/tickets/

Conferința How to Web 2025 este realizată în parteneriat cu BRD – Groupe Société Générale, Underline Ventures, Google România, Showpad, și cu suportul PPC România, Infobip, BrightCap Ventures, Lead Ventures, Inovo VC, Siena Secondary Fund, South Central Ventures, Tech Angels, EmpoWomen, Bitdefender, Endeavor Romania, Cytowski & Partners, Credo Ventures, PortfoLion, OVHCloud, Elevator Ventures, EBRD VC.

Despre Conferința How to Web

Conferința How to Web este cel mai important eveniment dedicat startup-urilor și tehnologiei din Europa de Est. Organizat anual la București, acesta reunește profesioniști din domeniul tehnologiei, fondatori, investitori, pentru a promova inovarea, a facilita investițiile și a stimula creșterea ecosistemului tehnologic regional.