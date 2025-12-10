Nouă aplicație Speed Taxi, cu plată electronică, prin Google Pay, Apple și Revolut

Firma românească de taximetrie Speed Taxi a lansat o nouă aplicație de plasare a comenzilor cu telefonul mobil, clienții având astfel posibilitatea să achite cursele direct din aplicație, prin Apple Pay, Google Pay sau Revolut Pay.

Anunțul a fost făcut, miercuri, de Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR), care spune că firmele de taxi introduc „metode moderne de plasare a comenzilor, astfel încât să fie cât mai bine adaptate la nevoile actuale ale clienților”.

Confederația patronilor din transporturi spune că noua aplicație are înrolate peste 1.000 de autoturisme colantate Speed Taxi și peste 500 de colaboratori proveniți din alte dispecerate.

Conform sursei citate, noua aplicație Speed Taxi introduce o serie de funcționalități:

Plata direct din aplicație, prin Apple Pay, Google Pay sau Revolut Pay;

Serviciul Drink Safe, care permite solicitarea unui șofer dedicat pentru a conduce autoturismul utilizatorului, atunci când acesta a consumat alcool;

Programarea în avans a unei curse la data și ora dorită.

Firma de taximetrie Speed Taxi a fost înființată în anul 2002, de Alexandru Nedelescu și Andrei Gafiță. În 2013, Nedelescu a murit, la vârsta de numai 37 de ani, în urma unui stop cardiac, iar conducerea companiei a fost preluată de Gafiță. În prezent, business-ul Speed Taxi, care cuprinde mai multe firme, este condus de Andrei Gafiță și Camelia Marin.