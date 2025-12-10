Piața IT din România a depășit 23 miliarde EUR. Un sfert din exporturile de servicii, generate de IT&C (studiu ANIS)

Cifra totală de afaceri a sectorului IT&C a ajuns la 23,6 miliarde EUR în 2024, evoluție susținută în principal de segmentul IT, care a urcat la 17,7 miliarde EUR, conform unui studiu realizat de Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS) și transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Deși sectorul rămâne un pilon al economiei, se observă o temperare a ritmului de creștere, care reflectă primele semnale ale impactului schimbărilor fiscale recente asupra performanței sectorului, menționează asociația.

„Datele confirmă că IT&C este unul dintre sectoarele care trag economia înainte, nu doar prin performanță financiară, ci și prin stabilitate și reziliență. Industria a continuat să investească, să angajeze și să exporte, chiar și într-un context de operare mai dificil. În același timp, efectele eliminării facilității fiscale încep să se resimtă și pot influența investițiile viitoare. Potențialul de creștere rămâne, cu condiția ca România să își asume politici publice predictibile și orientate spre viitor”, arată Corina Vasile, Directorul Executiv al ANIS.

Contribuția directă la PIB a sectorului IT&C s-a situat, în 2024, la 6,67%, ușor sub nivelul din 2023 (6,8%), o evoluție care reflectă atât contextul economic general, cât și presiunea asupra investițiilor viitoare.

În 2024, serviciile IT&C au reprezentat 25,6% din totalul exporturilor de servicii, iar în primele șapte luni din 2025, sectorul a devenit exportatorul nr. 1 de servicii. Această schimbare de poziționare arată atât maturitatea industriei și capacitatea de scalare internațională, cât și potențialul de orientare a economiei românești către zone cu valoare adăugată ridicată, bazate pe cunoaștere și competențe.

Numărul angajaților în IT a ajuns la 195.929 în 2024, o creștere modestă față de 2023, dar sub nivelul record atins în 2022. Totuși, presiunea pe costurile salariale este evidentă:

cheltuielile de personal au crescut la 45 miliarde lei , reprezentând 38,4% din cifra de afaceri, cea mai mare pondere sectorială din economie;

, reprezentând 38,4% din cifra de afaceri, cea mai mare pondere sectorială din economie; salariul mediu brut depășește 15.000 lei, menținând un ritm susținut de creștere și poziționând sectorul drept principal contributor la taxe per angajat.

„IT&C este sectorul cu cea mai mare contribuție fiscală per angajat din economia românească. Este o responsabilitate pe care industria și-o asumă și un argument puternic pentru un dialog bazat pe predictibilitate și parteneriat”, subliniază Corina Vasile.

Valoarea adăugată generată de sector rămâne una dintre cele mai ridicate din economie, iar investițiile private în cercetare-dezvoltare ajung la aproximativ 2 miliarde lei, confirmând rolul IT-ului ca principal motor al inovării în România. Totuși, fără politici de susținere coerente, există riscul ca proiectele cu valoare ridicată să fie relocate către piețe mai competitive, spune ANIS.

Impactul eliminării facilităților fiscale – semnale timpurii

Scenariile de impact arată o potențială scădere a profitabilității între 8,8% și 17,6%, cu impact negativ major asupra IMM-urilor, care reprezintă 97% din ecosistemul IT, după numărul de companii. Pe fondul unor marje deja comprimate din cauza costurilor salariale și a presiunii globale pe prețuri, o reducere suplimentară a profitabilității poate afecta capacitatea de inovare, retenția talentelor și extinderea internațională.

Direcții esențiale pentru menținerea rolului IT&C ca motor al economiei, recomandate de ANIS

Predictibilitate fiscală și un cadru competitiv pentru munca înalt calificată. Schimbările bruște afectează investițiile și încrederea; Consolidarea stimulentelor pentru cercetare-dezvoltare și inovație. R&D este catalizatorul valorii adăugate și al produselor proprii; Programe naționale de upskilling/reskilling în AI, cloud, cybersecurity. Cererea depășește oferta de competențe; Scheme de sprijin pentru IMM-uri și scale-up-uri tehnologice. 96% sunt microîntreprinderi — fără sprijin, nu vom produce campioni regionali; Atragerea și retenția investițiilor străine directe în tehnologie. ISD rămâne un pilon critic al ecosistemului; Educație STEM și digitală robustă, de la școală la universitate. Deficitul de competențe este o vulnerabilitate strategică; Accelerarea digitalizării economiei și a administrației publice. Fără cerere internă, ecosistemul local stagnează.