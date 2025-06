Un exemplu din „prăvălie”: O antreprenoare a depus proiectul în iunie 2023, a semnat contractul de finanțare în aprilie 2025, iar acum stă și așteaptă

O antreprenoare româncă s-a întâlnit, luni, cu un europarlamentar, cu un director din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și cu alți șefi din ministere și le-a explicat de ce pierde România din competitivitate, dându-le un exemplu din „prăvălia” ei.

Laura Florea este membră a board-ului organizației de antreprenori și manageri Romanian Business Leaders (RBL) și co-fondatoare a firmei Point Public Affairs. Ea a participat, luni, la o masă rotundă organizată de Biroul de Legătură al Parlamentului European, la București, alături de europarlamentarul Siegfried Mureșan, de directorul MIPE Florin Zaharia, secretarul de stat de la Finanțe Daniel Surdu și de alți șefi din ministere.

Antreprenoarea le-a explicat oficialilor că nu numai gradul de absorbție a fondurilor europene este important, ci și viteza cu care banii ajung efectiv la beneficiari și în proiecte.

Ea a dat ca exemplu propriul proiect pe care l-a depus pentru finanțările de câte 20.000-100.000 EUR din apelul pentru digitalizarea IMM-urilor, din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Eu vin cu un exemplu concret de la mine din prăvălie: în iunie 2023 am depus un dosar pentru o finanțare pentru digitalizare. Am semnat contractul în 29 aprilie 2025. Înțeleg că pot să fie multe impedimente, dar de atunci așteptăm o notificare de validare că suntem IMM și fără această validare nu putem demara nimic: nici achiziții, nimic, nimic. De două luni de zile, nu știu de ce stăm, nu înțeleg de ce stăm, dar stăm. Termenul de finalizare este tot 31 decembrie 2025. Fiecare săptămână, fiecare lună care trece este o pierdere de competitivitate. Este un exemplu mărunt, dar nu-mi imaginez că noi suntem o excepție din ce se întâmplă în general” - a spus Laura Florea.

Florin Zaharia, Director în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, promis că în următoarele două săptămâni vor fi progrese în programul de digitalizare IMM.

Pentru perioada de programare 2028-2034, bugetul multianual al Uniunii Europene nu va mai pune accentul pe finanțarea agriculturii și a coeziunii statelor membre, ci pe securitate și apărare și pe competitivitate, a explicat europarlamentarul Siegfried Mureșan.

Laura Florea, de la Fundația Romanian Business Leaders, a atras, însă, atenția că startup-urile și firmele mici și mijlocii (IMM) românești nu vor avea posibilitatea să beneficieze de fondurile europene destinate apărării și securității.

„Capitalul privat și inovația nu-și prea au locul în tot acest ecosistem de finanțare a apărării. Inovația nu are loc acolo și noi nu avem cum să beneficiem de toți banii ăștia - OK, am înțeles, sunt vagoane de bani, dar noi nu știm să-i accesăm. BEI (Banca Europeană de Investiții) nu acordă finanțare pentru armament. MApN (Ministerul Apărării Naționale) nu achiziționează decât produse mature. Asta înseamnă că inovație, nu. Și oricum nu startup-uri. Băncile nu finanțează în niciun fel defense, CEC este singura care finanțează, dar nu finanțează decât MApN-ul. Tot ceea ce se produce în România de către antreprenoriatul românesc nu este pentru România. Sunt subcontractări ale altora, din afară, noi nu producem nimic pentru noi. Ne dorim foarte mult să contribuim în zona de apărare, avem membri care au dual use (utilizare civilă și militară n.r.), care sunt în zona de tehnologii emergente, care și-ar dori, dar nu știm cum și nici nu reușim să aflăm cum să facem acest lucru” - a spus Florea.