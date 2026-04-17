eMAG introduce o nouă taxă pe fiecare comandă făcută în platformă. Explicația oficială

Gigantul românesc de comerț online eMAG anunță o nouă taxă care va fi plătită pentru fiecare comandă făcută, inclusiv dacă utilizatorii cumpără de la un seller din Marketplace și dacă au abonament Genius, a confirmat compania la solicitarea StartupCafe.ro.

Începând de vineri, 17 aprilie 2026, compania introduce un „cost de servicii operaționale” care reprezintă 1% din valoarea produselor comandate, de minim 1,49 lei (TVA inclus), dar nu mai mult de 3,99 lei (TVA inclus).

Noua taxă se aplică „tuturor comenzilor plasate pe platformă” și spune că acest cost este afișat transparent înaintea finalizării comenzii, au transmis reprezentanții eMAG.

„Decizia vine ca urmare a investițiilor sustinute ale companiei pe care le-am realizat în ultimii ani pentru îmbunătățirea experienței de cumpărare, precum și a infrastructurii tehnice, într-un context macroeconomic marcat de volatilitate”, justifică gigantul e-commerce.

În ceea ce privește zona de eMAG Marketplace, compania spune că „Această decizie nu implică acțiuni suplimentare din partea sellerilor noștri”.

Schimbări în structura eMAG

Noul cost operațional vine în contextul în care comerciantul a anunțat concedierea a aproximativ 3% din personal, măsură care afectează angajații din mai multe departamente ale organizației, așa cum s-a mai scris pe site.

De asemenea, recent, Irina Pencea, General Manager pentru România, Bulgaria și Ungaria al eMAG, a anunțat că iese din companie la sfârșitul acestei luni. Decizia de a demisiona este una personală și marchează încheierea unui ciclu de 4 ani în care a condus operațiunile celei mai mari platforme de comerț online din regiune.