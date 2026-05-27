Startupul românesc de dating care încearcă să bată Tinder. Aplicația pune AI-ul să caute compatibilitate psihologică, nu swipe-uri

După ani în care piața aplicațiilor de dating a fost dominată de swipe-uri rapide, conversații abandonate și algoritmi construiți pentru retenție, un startup românesc încearcă să schimbe modul în care oamenii folosesc platformele sociale. Soulday.app, dezvoltat de o echipă de antreprenori români și susținut prin capital local, mizează pe compatibilitate psihologică și conexiuni autentice, într-o piață în care utilizatorii caută tot mai des relații relevante, comunități și networking, nu doar dating.

Potrivit unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, aplicația folosește inteligență artificială și un sistem de evaluare psihologică bazat pe 37 de întrebări adaptive pentru a analiza compatibilitatea dintre utilizatori.

În loc să prioritizeze fotografia, vârsta sau distanța, platforma urmărește factori precum stabilitatea emoțională, stilul de comunicare, valorile personale și modul în care oamenii gestionează conflictele.

Mai puțin despre poze, mai mult despre profilul psihologic

Fondatorii Soulday.app spun că au pornit de la ideea că platformele sociale sunt deja folosite de mulți oameni nu doar pentru dating, ci și pentru a găsi prieteni, colaboratori sau comunități compatibile cu stilul lor de viață.

Potrivit startup-ului, algoritmul aplicației analizează inclusiv comportamentul utilizatorilor în situații tensionate sau în relațiile interpersonale și generează 59 de tipuri de personalitate, construite pe baza unor modele psihologice utilizate internațional în recrutare, leadership și dezvoltarea echipelor.

„Oamenii au început să caute mai mult sens și mai multă autenticitate, inclusiv în mediul digital. Foarte multe platforme au fost construite în jurul ideii de consum rapid de conținut sau interacțiuni. Noi am vrut să construim ceva orientat spre compatibilitate și conexiuni reale între oameni, o aplicație care să elimine algoritmii toxici și să redea încredere utilizatorilor”, declară Alexandru Suciu, dezvoltatorul platformei Soulday.app.

Startup-ul susține că anumite răspunsuri din chestionarul psihologic au o pondere mai mare decât altele în evaluarea compatibilității. De exemplu, modul în care utilizatorii comunică sau își gestionează emoțiile contează mai mult decât hobby-urile sau preferințele legate de distracție.

Social discovery: noua direcție pentru aplicațiile sociale

Conceptul pe care mizează startup-ul românesc este cel de „social discovery”, o categorie de platforme care încearcă să depășească modelul clasic de dating și să faciliteze conexiuni bazate pe interese, valori și compatibilitate.

„Vedem o schimbare clară în felul în care oamenii folosesc tehnologia socială. Nu mai este vorba doar despre matching sau validare instantă. Oamenii caută contexte în care să poată construi relații relevante și comunități bazate pe valori comune și încredere, astfel încât să nu fugi după primele interacțiuni. Soulday este prima aplicație din România care are în spate un AI de personalitate complex, ce îi ajută pe oameni să afle cine sunt și cu ce alte tipuri de personalitate rezonează”, declară Alin Hampu, fondatorul platformei.

Platforma include și un sistem gradual de verificare a utilizatorilor, precum și măsuri de protecție a datelor bazate pe infrastructură europeană și standarde GDPR, potrivit companiei.

Startup-ul românesc țintește extinderea în Europa

Echipa din spatele Soulday.app spune că are în plan extinderea pe alte piețe europene, mizând pe ideea că noul val de platforme sociale va pune accent mai degrabă pe compatibilitate și relații de calitate decât pe mecanisme de engagement și dependență digitală.

Piața aplicațiilor de dating și socializare rămâne dominată de jucători internaționali precum Match Group, compania care deține Tinder, însă în ultimii ani au apărut tot mai multe platforme care încearcă să se diferențieze prin algoritmi de compatibilitate, verificarea identității sau funcții dedicate comunităților și networking-ului.





