COTAR, despre amenzile de aproape 4 milioane lei din „cazul” Otopeni: „Este un abuz făcut de către Consiliul Concurenței”

Conflictul dintre Consiliul Concurenței și organizațiile din taximetrie se amplifică după amenzile de aproape 4 milioane de lei aplicate în dosarul legat de Aeroportul Otopeni și tentativa de eliminare a aplicației Clever. După decizia autorității, Vasile Ștefănescu, președintele Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR), susține că sancțiunile reprezintă „un abuz” și acuză Consiliul Concurenței că ar încuraja încălcarea legislației din transportul de persoane.

Consiliul Concurenței a anunțat anterior că a amendat COTAR, Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) și 18 firme de taxi pentru o înțelegere anticoncurențială care ar fi avut ca scop blocarea accesului aplicației Clever în zona Aeroportului Otopeni. Informațiile inițiale despre caz au fost publicate de StartupCafe.ro.

COTAR: „Activitatea de taxi are lege specială”

Vasile Ștefănescu, președintele COTAR, susține că demersul organizației către aeroport a fost făcut în baza legislației speciale din domeniul taximetriei și contestă ideea că platformele de tip agregator pot funcționa fără autorizările prevăzute pentru dispecerate.

„S-a făcut o adresă semnată și de către membrii organizației. Ce agregatoare, ce aplicații??? Activitatea de taxi are lege specială, în care este prevăzut cum se dau și se primesc comenzile, adică printr-un dispecerat autorizat de către autoritatea de autorizare din orașul respectiv”, a declarat Vasile Ștefănescu, președintele COTAR.

Acesta mai afirmă că aplicațiile utilizate în taximetrie trebuie să funcționeze exclusiv prin intermediul dispeceratelor autorizate.

„Prin dispecerat și aplicațiile dispeceratului autorizat nu se vând săpunuri, haine etc., se dau și se primesc comenzi de la persoane, care, dacă au ceva de reclamat, se pot adresa atât dispeceratului, cât și autorității de autorizare a orașului respectiv”, a spus liderul COTAR.

Acuzații directe la adresa Consiliului Concurenței

Șeful COTAR spune că instituția de concurență ignoră faptul că operatorul care a făcut sesizarea inițială nu ar fi avut autorizațiile necesare pentru activitatea desfășurată.

„Considerăm că este un abuz făcut de către Consiliul Concurenței, care nici după 5-6 ani de la adresa noastră către aeroport nu declară că cel care a sesizat nu avea nicio autorizație legală de funcționare ca să primească și să dea comenzi de transport persoane către potențiale persoane care să îi transporte din punctul A în punctul B”, a declarat Vasile Ștefănescu.

Acesta merge mai departe și susține că mesajul transmis de autoritate ar putea crea un precedent pentru funcționarea aplicațiilor de transport în afara cadrului legal pe care îl invocă organizația.

„Se pare că prin acest comunicat, în care spune că toate aceste aplicații agregatoare pot primi și da comenzi în transportul rutier de persoane fără a fi prevăzute nici în Legea 38/2002, nici în OG 27/2011, nici în legea transportului alternativ, legi care concură la confortul și siguranța cetățeanului și la siguranța în trafic, este un abuz și o instigare din partea Consiliului Concurenței la nerespectarea legilor în vigoare care reglementează aceste activități”, a afirmat președintele COTAR.

Miza pentru startup-uri și platformele digitale

Cazul este relevant pentru ecosistemul de startup-uri și companiile de tehnologie care operează platforme digitale în domenii reglementate, inclusiv transport, livrări sau servicii urbane. Disputa dintre organizațiile tradiționale și aplicațiile digitale se mută astfel din zona concurenței comerciale către interpretarea cadrului legal privind autorizarea și intermedierea comenzilor.

În paralel, decizia Consiliului Concurenței transmite un semnal important pentru piața platformelor digitale: autoritatea tratează coordonarea dintre operatorii tradiționali pentru limitarea accesului unui competitor drept posibilă practică anticoncurențială.



