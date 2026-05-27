18 firme de taxi și două patronate ale transportatorilor, amendate cu aproape 4 milioane lei pentru că au încercat să elimine aplicația Clever din Aeroportul Otopeni (Consiliul Concurenței)

Consiliul Concurenței a aplicat amenzi totale de aproape 4 milioane de lei (circa 780.000 euro) pentru ceea ce autoritatea numește o înțelegere anticoncurențială pe piața comenzilor de taxi prin aplicații informatice, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe. Vizate sunt COTAR, FORT și 18 companii de taxi, acuzate că și-au coordonat acțiunile pentru eliminarea aplicației Clever din terminalele de comandă taxi din Aeroportul Henri Coandă.

Decizia vine într-un moment în care accesul platformelor digitale în transportul urban rămâne un subiect sensibil pentru startup-urile și companiile tech care încearcă să intre pe piețe dominate de operatori tradiționali.

Cum ar fi încercat operatorii de taxi să blocheze aplicația Clever la Otopeni

Potrivit Consiliului Concurenței, investigația a arătat că Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR), Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) și mai multe firme de taxi au acționat coordonat pentru eliminarea Clever Tech SRL din aeroport.

Autoritatea spune că operatorii au solicitat Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB) eliminarea aplicației agregatoare Clever de pe terminalele touch-screen prin care pasagerii puteau comanda taxiuri în incinta aeroportului.

Clever funcționa ca aplicație agregatoare și includea oferta mai multor șoferi de taxi, model care a schimbat în ultimii ani modul în care sunt comandate serviciile de transport urban.

Printre companiile sancționate se află Cristaxi Service, Meridian Taxi, Auto Cobălcescu, Speed Taxi, Grant Taxi Service și alte firme active pe piața transportului de persoane din București.

FORT, Auto Cobălcescu, Meridian Taxi, Cristaxi Service și Grand Auto Taxi au recunoscut fapta anticoncurențială investigată, potrivit Consiliului Concurenței.

Ce se schimbă pentru aplicațiile de ride-sharing și agregatorii digitali

Dincolo de amenzi, decizia are o miză importantă pentru companiile tech și startup-urile care dezvoltă platforme de mobilitate urbană.

Consiliul Concurenței a impus CNAB o serie de condiții pentru a asigura acces „transparent, nediscriminatoriu și predictibil” tuturor operatorilor interesați să activeze în aeroport.

În urma angajamentelor asumate de CNAB, spațiile pentru terminalele touch-screen vor fi închiriate fără ca aeroportul să mai intervină asupra tipurilor de aplicații care rulează pe aceste terminale.

Mai mult, CNAB va permite desfășurarea serviciilor de transport prin aplicații agregatoare și aplicații de ride-sharing, fără limitarea exclusivă la transportul în regim taxi sau la aplicațiile companiilor de taxi.

Pentru startup-urile și platformele digitale din zona de mobilitate, decizia poate deveni un precedent important legat de accesul la infrastructură controlată de companii sau instituții dominante pe anumite piețe.

Licitații prin Bursa Română de Mărfuri pentru terminalele din aeroport

O altă modificare vizează modul în care vor fi atribuite spațiile pentru terminalele touch-screen din aeroport.

Potrivit Consiliului Concurenței, acestea vor fi alocate exclusiv prin licitație cu strigare organizată de Bursa Română de Mărfuri.

Companiile vor putea depune oferte pentru mai multe spații, însă vor putea primi un singur spațiu în cadrul aceleiași proceduri de licitație. Măsura urmărește, potrivit autorității, să crească numărul operatorilor prezenți și diversitatea serviciilor disponibile pentru pasageri.

Decizia integrală a Consiliului Concurenței urmează să fie publicată după eliminarea informațiilor confidențiale.
































