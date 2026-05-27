Alte reacții la amenzile din „cazul” Otopeni. Dan Boabeș, Meridian: „Am ales calea recunoașterii”

Noi reacții apar după amenzile de aproape 4 milioane de lei aplicate de Consiliul Concurenței în dosarul privind tentativa de eliminare a aplicației Clever din terminalele de comandă taxi de la Aeroportul Otopeni. Despre sancțiunile aplicate și concluziile investigației am scris AICI, iar reacția COTAR poate fi citită AICI.

Dan Boabeș, reprezentant al Meridian Taxi, a transmis miercuri următorul punct de vedere:

„Meridian Taxi a luat act de decizia Consiliului Concurenței privind investigația referitoare la accesul aplicațiilor de intermediere pe terminalele din Aeroportul Otopeni. Decizia închide o investigație începută în urmă cu mai mulți ani, privind o stare de fapt a pieței care între timp s-a schimbat fundamental. Am ales încă din faza investigației calea recunoașterii și a colaborării cu autoritatea de concurență, beneficiind în consecință de reducerea sancțiunii prevăzută de procedură.

Considerăm acest moment un punct natural de tranziție pentru întreaga industrie. Piața serviciilor de transport de la aeroport va funcționa pe principii transparente și nediscriminatorii, iar Meridian este pregătită să concureze în acest cadru pe ceea ce contează cu adevărat: calitatea șoferilor, timpii de așteptare, predictibilitatea tarifului și experiența clientului.

Vom continua să investim în tehnologie, în standardele profesionale ale flotei și în relația cu pasagerii Aeroportului Otopeni, care rămâne un punct strategic pentru operațiunile noastre”.

Potrivit Consiliului Concurenței, Meridian Taxi se află printre companiile care au recunoscut fapta anticoncurențială investigată și au beneficiat de reducerea sancțiunilor, alături de FORT, Auto Cobălcescu, Cristaxi Service și Grand Auto Taxi.

