Vodafone România va prelua oficial Telekom România Mobile Communications la finalul lunii iunie 2026

Vodafone România anunță, într-un comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro, că va finaliza fuziunea cu Telekom România Mobile Communications.

Vodafone a cumpărat Telekom România Mobile Communications pe 1 octombrie 2025 și a demarat integrarea etapizată a operațiunilor, sistemelor și rețelei Telekom, cu obiectivul de a oferi clienților continuitatea serviciilor și o experiență cât mai bună.

Achiziția a fost anunțată cu un an înainte, în octombrie 2024, așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro, Telekom România urmând să fie cumpărat, parțial, de rivalii Vodafone și Digi.

În data de 30 iunie 2026, Vodafone va prelua drepturile și obligațiile Telekom.

Clienții vor beneficia în continuare de serviciile de care se bucură astăzi, precum și de acces la o rețea mobilă la cele mai înalte standarde, transmite Vodafone. În același timp, interacțiunea va deveni mai simplă, prin consolidarea punctelor de contact, inclusiv în magazine, call center și mediul digital.