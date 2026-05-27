Magazinele Dedeman (frații Pavăl), venituri de 13 miliarde lei în anul 2025

Dedeman
Dedeman
Rețeaua românească de magazine Dedeman, deținută de miliardarii băcăuani Dragoș și Adrian Pavăl, a obținut venituri totale de 13,3 miliarde de lei în anul 2025, în creștere cu 7,4% față de anul 2024, conform datelor publicate recent de Ministerul Finanțelor. 

Magazinele de materiale de construcții și amenajări au obținut astfel un profit de 1,6 miliarde de lei în anul 2025, în ușoară scădere (0,09%) față de 2024. 

Dedeman a încheiat anul 2025 cu un număr mediu de 12.702 angajați, cu 389 de salariați mai mulți decât a avut în anul 2024. 

Compania fraților Pavăl a deschis, anul trecut, două magazine, ajungând la o rețea de 65 de unități. 

Reamintim că, în februarie 2026, compania franceză Carrefour a anunțat că a intrat în negocieri exclusive pentru a vinde operațiunile din România către Pavăl Holding, grup controlat de antreprenorii băcăuani Adrian și Dragoș Pavăl, patronii lanțului de magazine Dedeman. Prețul negociat se bazează pe o evaluare a rețelei Carrefour de aproximativ 823 milioane de euro.

În 2025, frații Pavăl au achiziționat magazinele Praktiker din Grecia. Suma tranzacției s-a ridicat la 130 milioane EUR, potrivit presei elene.

