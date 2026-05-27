Turcii de la Astor Enerji intră într-un proiect solar de 75 MW la Alba Iulia, alături de Enexus. Valoarea parcului: 33 milioane EUR

Compania turcă Astor Enerji, listată la Bursa din Istanbul, intră într-un proiect fotovoltaic de aproximativ 75 MW la Alba Iulia, dezvoltat împreună cu Enexus, companie activă pe piața locală de energie regenerabilă. Proiectul include și o stație de transformare de 220 kV, necesară pentru conectarea capacității la rețeaua națională de transport al energiei. Investiția în parcul fotovoltaic se ridică la circa 33 milioane EUR, potrivit companiei.

Informațiile au fost transmise StartupCafe.ro de către Enexus, companie care a anunțat semnarea unui contract EPC pentru dezvoltarea proiectului împreună cu Compeador Construct, subsidiară a Astor RO Energy, vehiculul de investiții al grupului turc în România.

Fondată în 2021, Enexus Renewable Energy este una dintre companiile românești active pe segmentul dezvoltării și construcției de proiecte fotovoltaice mari și medii din România și regiunea Mării Negre. Compania, condusă de antreprenorul turc Mesut Güler, are în portofoliu peste 600 MW instalați sau aflați în dezvoltare și funcționează ca dezvoltator și integrator EPC pentru investitori internaționali, în special din Turcia. Printre cele mai mari proiecte dezvoltate de Enexus, se numără centrala fotovoltaică de 214 MW preluată de grupul turc Koç Holding prin Entek Elektrik, proiectul solar Titu 1 din județul Dâmbovița, cu o capacitate de 20 MWp, precum și proiectul hibrid din Gorj, care include o centrală solară de 20,4 MW și un sistem de stocare în baterii de 2,5 MW. În prezent, compania mai dezvoltă proiecte la Titu 2 (49 MWp), Rovinari și Fărcășești (27 MWp cumulat), Cetate (10,5 MWp) și Cernavodă (5,84 MWp).

Parcul fotovoltaic a intrat deja în faza incipientă de construcție și include atât lucrările aferente centralei solare, cât și infrastructura de înaltă tensiune necesară conectării în sistem.

Noua problemă din piața regenerabilelor: rețeaua

Pe măsură ce numărul proiectelor solare crește, dezvoltatorii ajung să se confrunte cu o problemă tot mai importantă: integrarea noilor capacități în rețeaua energetică.

În acest caz, proiectul de la Alba Iulia include o stație de transformare de 220 kV, cu capacitate 2×80 MVA, infrastructură necesară pentru conectarea centralei la sistemul energetic național.

„Provocarea actuală nu mai este doar instalarea de capacitate nouă, ci integrarea ei inteligentă în sistem. Proiectele care includ infrastructură de înaltă tensiune și sunt gândite pentru flexibilitate vor rămâne relevante pe termen lung. Pentru Enexus, dezvoltarea expertizei în zona stațiilor și infrastructurii de racordare este o direcție strategică. Următoarea etapă a pieței va favoriza companiile care pot livra nu doar energie, ci și stabilitate și integrare reală în rețea”, a declarat Mesut Güler, fondator și CEO al Enexus.

Pentru antreprenorii și investitorii din energie, proiectul indică faptul că avantajul competitiv începe să se mute din zona dezvoltării rapide de capacități către infrastructura de racordare și integrarea în sistem.

Astor Enerji își extinde prezența în România

Proiectul este realizat în parteneriat cu Astor Enerji, producător de echipamente de înaltă tensiune și companie listată la Bursa din Istanbul. Grupul urmărește extinderea prezenței în România atât în dezvoltarea de proiecte energetice, cât și în infrastructura asociată acestora.

„România este o piață cu potențial strategic pentru dezvoltarea noastră regională, iar infrastructura energetică va juca un rol esențial în următorii ani. Ne-am dorit un partener local care înțelege atât complexitatea proiectelor, cât și direcția în care evoluează piața regenerabilelor. Enexus are această capacitate de execuție și integrare”, a spus Fadil Fedai, Country Manager Astor.

Enexus spune că proiectul face parte dintr-un model prin care investitori străini, în special din Turcia, intră pe piața locală prin proiecte energetice și își extind ulterior operațiunile.

„Vedem energia ca un punct de intrare pentru capitalul internațional. Dacă proiectele sunt bine structurate și livrate corect, investitorii nu se opresc la un singur proiect, ci își extind prezența. România are potențialul de a deveni o veritabilă platformă de scalare a investițiilor în energie”, a declarat Alina Ștefan, Chief Commercial Officer (CCO) al Enexus.

Potrivit companiei, parteneriatul dintre Enexus și Astor Enerji a fost consolidat în cadrul Forumului Energetic Turco-Român, organizat la Ankara, în noiembrie 2025.

Proiectul de la Alba Iulia este prezentat de companie drept unul dintre primele rezultate concrete din cadrul forumului ale colaborării dintre investitorii turci și dezvoltatorii locali din sectorul regenerabilelor.