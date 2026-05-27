S-a lansat Patronatul Industriei Române de Apărare: „Să servești o masă fără să fie interpretată ca un șperț”

Miercuri, la București, s-a lansat oficial Patronatul Industriei Române de Apărare (ROMDEF), care își propune să reprezinte companiile românești din domeniul apărării și al sectorului dual-use (cu întrebuințare duală – civilă și militară).

ROMDEF a fost înființat de cinci firme și este condus de omul de afaceri Cătălin Podaru, în calitate de președinte al patronatului. Podaru este fondatorul și directorul grupului de companii Leviatan, specializat în construcții destinate sectoarelor apărării, educației și administrației. În portofoliul companiei lui Podaru au intrat inclusiv Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” (NATO) și Baza de la CâmpianTurzii (Forțele Aeriene ale României).

„Să fii antreprenor exact asta înseamnă: nu te mai plângi de nimic și îți asumi inițiativa, te organizezi, pentru că partenerul guvernamental este și el un actor care, de multe ori, are mai multe limitări în acțiune decât noi, partea privată. Propun să ne organizăm, să ne coordonăm mai întâi între noi și apoi să deschidem platforme de comunicare punctuale, în care să venim cu know-how, cu propuneri și cu tot ce înseamnă asta. Adică asociațiile de profil pot avea o comunicare și inclusiv să servești o masă fără să fie interpretată ca un șperț”, a spus Cătălin Podaru.

Vicepreședinte al patronatului este Cristian Herghelegiu, directorul general (CEO) al firmei IT Dendrio Solutions.

Printre fondatorii ROMDEF se numără și Cristian Ghimfus (STARC4SYS – furnizor de soluții de securitate și apărare).

Patronatul Industriei Române de Apărare se prezintă ca o organizație patronală „dedicată consolidării și reprezentării industriei de apărare și a sectorului dual-use din România”.

„Europa traversează un moment de reevaluare profundă a capacităților sale de apărare și reziliență. România dispune de resurse reale de inovație și producție în domeniu, însă acestea rămân insuficient conectate la oportunitățile oferite de contextul geopolitic actual. ROMDEF își propune să construiască o voce comună a industriei, să o alinieze la standardele europene și să o consolideze ca motor de creștere economică pentru România”, susține noul patronat.

Evenimentul de lansare a ROMDEF a avut loc la sediul firmei românești de afaceri publice și lobby Point Public Affairs.