„Eliminarea controalelor” – O mare confederație sindicală românească se opune creării firmele europene „EU-Inc”

O mare confederație sindicală a angajaților din România, Cartel Alfa, și-a exprimat dezacordul față de proiectul EU Inc, prin care Comisia Europeană vrea să instituie un nou cadru juridic pentru afaceri, în care orice antreprenor din Uniunea Europeană, inclusiv din România, să-și poată deschide o firmă oriunde în UE, online, în 48 de ore, cu costuri infime.

Reamintim că, în martie 2026, Comisia Europeană a lansat oficial propunerea de regulament UE pentru EU-Inc., prin care promite că „orice antreprenor va putea crea o companie în termen de 48 de ore, de oriunde din Uniunea Europeană și în întregime online”. La nivel european, o serie de organizații de promovare a startup-urilor și antreprenoriatului și-au exprimat susținerea pentru EU-Inc., iar în țara noastră o serie de antreprenori și organizații de profil s-au aliat într-o inițiativă denumită „România pentru EU-INC”. Și StartupCafe s-a raliat acestei inițiative, dar credem în pluralism și vrem să ascultăm și alte opinii.

Iată acum că organizația Cartel Alfa, care reunește sindicate de lucrători din toată România, își exprimă opoziția față de EU-Inc.

Confederația sindicală Cartel Alfa exprimă o poziție în linie cu a altor organizații sindicale din Uniunea Europeană. De exemplu, ETUC (Confederația Europeană a Sindicatelor) s-a exprimat deja împotriva EU-Inc, prin care Comisia Europeană vrea să instituie un al 28-lea regim juridic pentru companii (pe lângă cele 27 de sisteme naționale).

Astfel, sub sloganul „Fix or Sink EU Inc.!” (Reparați sau respingeți EU Inc.!), sindicaliștii cer decidenților politici să oprească „această tentativă de dereglamentare și să introducă garanții ferme care să protejeze drepturile tuturor lucrătorilor”.

Într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, organizația românească de sindicală Cartel Alfa afirmă că EU Inc reprezintă un „pericol direct la adresa drepturilor lucrătorilor din Europa”.

„Sub pretextul că ajută mediul de afaceri și reduce birocrația, „EU Inc.” riscă să creeze o portiță legală prin care firmele să poată ocoli legile muncii, drepturile lucrătorilor și negocierile sindicale”, susține Cartel Alfa.

Printre altele, sindicaliștii critică exact ceea ce antreprenorii apreciază la EU Inc., și anume reducerea expunerii firmelor europene la tot felul de controale din partea autorităților naționale.

Iată argumentele invocate de Cartel Alfa împotriva proiectului EU Inc.:

EU Inc. „va deschide ușa dumpingului social și concurenței neloiale pe spatele lucrătorilor. În concret, prin acest sistem, o companie s-ar putea înregistra într-o țară europeană cu reguli mult mai slabe și mai permisive, dar ar putea funcționa și angaja oameni în orice alt stat membru. Firmele vor putea profita de această prevedere pentru a ignora contractele colective de muncă, pentru a tăia din venituri și pentru a bloca dreptul angajaților de a avea un cuvânt de spus în deciziile conducerii”. „Eliminarea controalelor și scăderea transparenței. Proiectul permite înființarea unei firme în doar 48 de ore, exclusiv online și la costuri minime, fără verificări amănunțite din partea autorităților naționale. Dereglementarea sau absența unor verificări stricte vor facilita apariția unor firme fantomă și, implicit, a unor practici de muncă la negru sau la gri, care vor lăsa angajații complet neprotejați în conflicte de muncă sau în caz de faliment și neplată a salariilor”. „EU Inc. ar putea permite ca drepturile fundamentale la locul de muncă, cum ar fi organizarea în sindicate, negocierea salariilor sau consultarea angajaților atunci când compania trece prin restructurări, să fie golite în fapt de conținut. În forma actuală, textul propus de Comisia Europeană menționează protecția socială doar în mod formal, fără să ofere garanții legale clare și obligatorii pentru ca legile naționale care guvernează domeniul muncii să fie respectate cu strictețe”. „Deși EU Inc. pretinde a fi o inițiativă menită să ajute micile afaceri la început de drum (startup-uri), de acest cadru relaxat vor putea profita marile corporații internaționale, care își vor putea fragmenta activitatea în subsidiare și sucursale pentru a fenta pragurile legale de reprezentare a lucrătorilor. Dereglementarea înseamnă că asistăm la o cursă periculoasă în jos, în care țările europene vor fi împinse să scadă standardele de muncă pentru a atrage companii”. „Pentru lucrătorii din România, acest proiect legislativ este o amenințare directă pe o piață a muncii deja extrem de vulnerabilă. Cu un cost orar al forței de muncă de doar 12,5 EUR, față de media europeană de 33,5 EUR, țara noastră rămâne în coada Europei la capitolul salarizare, în timp ce peste 37,9% dintre angajații cu normă întreagă supraviețuiesc pe salariul minim sau la un nivel imediat apropiat. Deși lucrătorii români au înregistrat o creștere a productivității reale de 28,8% din 2015 până în prezent, cu mult peste media UE de 5,5%, recompensa muncii lor rămâne dramatic subevaluată. Peste toate acestea, vulnerabilitatea pieței interne este adâncită de amploarea muncii nedeclarate. Conform estimărilor Comisiei Europene, peste 1,4 milioane de români au fost împinși să lucreze fără forme legale în anul 2024, lipsiți de protecție socială și de garanții juridice. Datele Inspecției Muncii pe 2025 arată că peste 14.000 de lucrători au fost depistați prestând muncă nedeclarată, expuși direct exploatării. Totodată, sesizările transmise autorităților arată că angajații români se confruntă deja frecvent cu abuzuri grave, principalele încălcări reclamat fiind neplata drepturilor salariale, nerespectarea timpului de muncă și a orelor suplimentare, precum și concedierile abuzive”.

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