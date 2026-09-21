Cum stabilește ANAF TVA din oficiu în cazul firmelor care n-au depus decontul de TVA – D300. Atenție la notificarea primită de la Fisc

Un avocat explică luni, într-o analiză transmisă comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, ce trebuie să știe firmele despre noua procedura ANAF privind stabilirea din oficiu a TVA în cazul în care n-au depus decontul de TVA – Formularul 300.

Potrivit avocatului, firmele trebuie să fie atente la obligațiile declarative, să le respecte și, de asemenea, să gestioneze prompt notificările primite de la ANAF.

Analiza realizată de avocat Dr. Radu Pavel vine în contextul noii proceduri aprobate prin Ordinul președintelui ANAF nr. 1.022/2026, care reglementează stabilirea din oficiu a taxei pe valoarea adăugată în cazul persoanelor impozabile care nu au depus decontul de TVA – formularul 300.

Conform avocatului, „stabilirea din oficiu se realizează în cadrul termenului de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale, pentru fiecare perioadă fiscală pentru care decontul nu a fost depus”.

„Procedura nu se aplică persoanelor impozabile declarate inactive fiscal, atât timp cât acestea se află în această situație, potrivit art. 107 alin. (4) din Codul de procedură fiscală. De asemenea, nu sunt supuse acestei proceduri perioadele fiscale care au făcut obiectul unei inspecții fiscale ori pentru care inspecția fiscală a început și nici perioadele care au fost supuse verificării documentare”, punctează avocat Dr. Radu Pavel.

Redăm în continuare analiza:

Ce se întâmplă dacă nu este depus decontul de TVA 300

ANAF identifică persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care nu au depus decontul pentru perioada fiscală relevantă și transmite o notificare privind nedepunerea decontului de TVA.

Notificarea pune contribuabilul în vedere să își îndeplinească obligația declarativă. Dacă formularul 300 nu este depus în termen de 15 zile de la primirea notificării, organul fiscal poate trece la stabilirea din oficiu a TVA, în condițiile art. 107 alin. (1) din Codul de procedură fiscală.

Tot prin notificare, contribuabilul este informat cu privire la dreptul de a fi ascultat și este invitat să se prezinte la organul fiscal în termenul indicat.

Este important ca notificarea ANAF să nu fie ignorată. În această etapă pot fi clarificate inclusiv situațiile în care decontul a fost între timp depus sau contribuabilul apreciază că nu avea obligația depunerii acestuia.

„Recomandăm contribuabililor să verifice din timp obligațiile de declarare a TVA și să respecte termenele de depunere a decontului, pentru a evita declanșarea procedurii de impunere din oficiu”, a declarat Avocatul Coordonator al Societății Românești de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, Dr. Radu Pavel.

Notificarea privind nedepunerea decontului TVA

Notificarea emisă în temeiul Ordinului nr. 1.022/2026 indică perioada fiscală pentru care ANAF consideră că formularul 300 nu a fost depus și avertizează expres că nedepunerea acestuia în termen de 15 zile poate conduce la stabilirea din oficiu a obligației de plată.

Totodată, contribuabilului îi este acordată posibilitatea de a-și exercita dreptul de a fi ascultat, în condițiile art. 9 din Codul de procedură fiscală.

Dacă decontul a fost deja depus, notificarea însăși prevede că persoana impozabilă nu mai trebuie să îi dea curs.

În funcție de situația concretă, un avocat ANAF poate analiza notificarea, situația declarativă și documentele fiscale relevante și poate asista contribuabilul în relația cu organul fiscal.

Dreptul contribuabilului de a fi ascultat de ANAF

Dreptul de a fi ascultat este reglementat de art. 9 din Codul de procedură fiscală și este integrat expres în noua procedură de stabilire din oficiu a TVA.

Prin notificare, contribuabilul este invitat să se prezinte la sediul organului fiscal în termen de 5 zile de la primirea acesteia, în vederea exercitării dreptului de a fi ascultat.

Dacă persoana impozabilă nu se prezintă la primul termen și nici nu renunță expres, în scris, la dreptul de a fi ascultată, ANAF transmite o invitație pentru un al doilea termen de audiere. Ordinul nr. 1.022/2026 prevede un formular distinct în acest scop.

Audierea reprezintă o etapă procedurală relevantă, în cadrul căreia contribuabilul poate prezenta explicații și documente înainte de emiterea unei eventuale decizii de impunere.

Neprezentarea la audierea ANAF pentru nedepunerea formularului 300

În cazul în care contribuabilul nu se prezintă la primul termen stabilit pentru audiere, nu depune decontul și nu renunță expres la audiere, organul fiscal îi transmite o nouă invitație.

Cel de-al doilea termen este stabilit potrivit art. 9 alin. (3) lit. b) din Codul de procedură fiscală.

Dacă persoana impozabilă refuză explicit să se prezinte, prin renunțarea în scris la dreptul de a fi ascultată, condiția audierii este considerată îndeplinită.

Stabilirea din oficiu a taxei pe valoarea adăugată

Dacă, după parcurgerea etapelor procedurale, decontul de TVA nu este depus și nu există un motiv pentru încetarea procedurii, ANAF poate stabili din oficiu TVA de plată.

Pentru determinarea sumei, organul fiscal utilizează informațiile disponibile în sistemele sale, inclusiv informațiile din Decontul precompletat RO e-TVA, precum și datele din sistemele RO e-Factura și RO e-Case de marcat electronice, după caz.

Potrivit procedurii, suma utilizată pentru impunerea din oficiu este determinată ca diferență între TVA colectată și 50% din TVA deductibilă identificată pe baza informațiilor disponibile ANAF.

Această regulă reprezintă mecanismul de estimare aplicabil impunerii din oficiu. Ea nu trebuie confundată cu stabilirea definitivă a caracterului deductibil sau nedeductibil al TVA aferente achizițiilor contribuabilului.

Dacă suma rezultată este negativă sau mai mică de 20 lei, nu se emite decizie de impunere. Dacă suma este de cel puțin 20 lei, organul fiscal poate emite decizia de impunere din oficiu.

Verificarea legalității deciziei de impunere

Decizia de impunere din oficiu trebuie analizată atât din perspectiva respectării etapelor procedurale, cât și a informațiilor și a modului de calcul utilizate de ANAF.

Decizia constituie titlu de creanță și înștiințare de plată.

Termenul de plată depinde de data comunicării deciziei:

dacă aceasta este comunicată între 1 și 15 ale lunii , plata se efectuează până la data de 5 a lunii următoare ;

, plata se efectuează până la data de ; dacă este comunicată între 16 și ultima zi a lunii, plata se efectuează până la data de 20 a lunii următoare.

Pentru neachitarea la scadență se calculează obligații fiscale accesorii potrivit legii.

Un avocat drept fiscal poate verifica legalitatea actului, respectarea dreptului la audiere, calculul sumelor și existența motivelor pentru anularea sau contestarea deciziei.

În ce situații se anulează decizia de impunere din oficiu

Emiterea deciziei de impunere nu înlătură posibilitatea contribuabilului de a depune formularul 300.

Dacă decontul de TVA este depus în termen de 60 de zile de la comunicarea deciziei de impunere din oficiu, decizia se anulează, potrivit art. 107 alin. (5) din Codul de procedură fiscală.

Termenul de 60 de zile este unul esențial: dacă decontul este depus după expirarea acestuia, formularul nu mai este prelucrat în cadrul acestei proceduri, iar sumele stabilite prin decizia de impunere din oficiu se mențin.

Distinct de această posibilitate, decizia de impunere poate fi contestată în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din Codul de procedură fiscală.

Cele două termene nu trebuie confundate:

60 de zile – pentru depunerea formularului 300, cu consecința anulării deciziei de impunere din oficiu;

45 de zile – pentru formularea contestației împotriva deciziei.

Alegerea demersului adecvat trebuie făcută în funcție de situația fiscală concretă și de motivele pentru care formularul 300 nu a fost depus.

Concluzie

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.022/2026 instituie o procedură specifică pentru situațiile în care persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA nu depun formularul 300.

Procedura nu presupune o impunere automată imediat după expirarea termenului de declarare. Contribuabilul este notificat, beneficiază de dreptul de a fi ascultat și are posibilitatea de a depune decontul înainte de emiterea deciziei.

Dacă ANAF ajunge la stabilirea TVA din oficiu, suma este determinată potrivit mecanismului prevăzut de procedură, pe baza informațiilor fiscale disponibile. Chiar și după emiterea deciziei, depunerea formularului 300 în termenul legal de 60 de zile poate conduce la anularea acesteia.

În cazul primirii unei notificări sau a unei decizii de impunere, analiza rapidă a situației este importantă, deoarece procedura cuprinde termene scurte și distincte, cu efecte juridice diferite”.