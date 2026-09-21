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Informare ANAF: Registrul de evidență fiscală pentru plătitorii de impozit pe profit

ANAF
ANAF
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Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Galați reamintește că recent a fost publicat în Monitorul Oficial ordinul cu noile reguli privind registrul de evidență fiscală pentru plătitorii de impozit pe profit obligați să-l întocmească.

„În Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 556 din 07 iulie 2026 a fost publicat OMF nr. 808/2026 privind Registrul de evidenţă fiscală, prin care se abrogă O.M.F.P. nr. 870/2005 privind Registrul de evidenţă fiscală”, informează AJFP Galați.

Astfel, contribuabilii plătitori de impozit pe profit sunt obligaţi să întocmească Registrul de evidenţă fiscală, în conformitate cu prevederile OMF nr. 808/2026. 

În Registrul de evidenţă fiscală se înscriu, în ordine cronologică, informaţiile care au stat la baza determinării rezultatului fiscal pozitiv sau negativ şi a calculului impozitului pe profit cuprins în declaraţiile privind obligaţiile de plată a impozitului pe profit. 

Registrul de evidenţă fiscală se completează trimestrial şi/sau anual, precum şi pentru orice altă perioadă impozabilă, după caz, astfel încât să permită identificarea şi controlul operaţiunilor efectuate pentru determinarea rezultatului fiscal pozitiv sau negativ şi pentru calculul impozitului pe profit cuprins în declaraţiile privind obligaţiile de plată a impozitului pe profit. 

Registrul de evidenţă fiscală se ţine în formă scrisă sau electronică. 

Contribuabilii înregistraţi ca plătitori de impozit pe profit care întocmesc Registrul de evidenţă fiscală, în formă scrisă sau electronică, trebuie să respecte modelul şi conţinutul acestuia prevăzute în anexa la OMF nr. 808/2026. 

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