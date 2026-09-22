ANAF: 30 septembrie, termen pentru depunerea mai multor declarații fiscale. D406 – SAF-T, formularul 397 privind Uber sau Bolt și altele

Miercuri, 30 septembrie 2026, este termenul pentru depunerea mai multor declarații fiscale, informează Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Teleorman.
Este vorba despre următoarele declarații fiscale:
- formularul 318 - Cererea de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 302 alin. (2) din Legea 227/2015;
- formularul 394 - Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA;
- formularul 397 - Declarație informativă privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto intermediate printr-o platformă digitală;
- formularul 398 - Declarație specială de TVA (VAT Return One Stop);
- formularul 406 - Declaraţia SAF-T.
Vezi AICI calendarul ANAF pe luna septembrie 2026.