Skip to content

ANAF: 30 septembrie, termen pentru depunerea mai multor declarații fiscale. D406 – SAF-T, formularul 397 privind Uber sau Bolt și altele

ANAF: 30 septembrie, termen pentru depunerea mai multor declarații fiscale. D406 – SAF-T, formularul 397 privind Uber sau Bolt și altele
Sursă: Foto: Denisa Crăciun / StartupCafe.ro
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Miercuri, 30 septembrie 2026, este termenul pentru depunerea mai multor declarații fiscale, informează Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Teleorman.

Este vorba despre următoarele declarații fiscale: 

  • formularul 318 - Cererea de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 302 alin. (2) din Legea 227/2015; 
  • formularul 394 - Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA; 
  • formularul 397 - Declarație informativă privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto intermediate printr-o platformă digitală;
  • formularul 398 - Declarație specială de TVA (VAT Return One Stop);  
  • formularul 406 - Declaraţia SAF-T. 

Vezi AICI calendarul ANAF pe luna septembrie 2026. 

Taxe

Cum stabilește ANAF TVA din oficiu în cazul firmelor care n-au depus decontul de TVA – D300. Atenție la notificarea primită de la Fisc

Întârzieri la Registrul Comerțului înainte de termenul pentru actualizarea codurilor CAEN. ONRC anunță un volum crescut de solicitări

Administratorul a trei firme, acuzat că a pus la punct un „mecanism infracțional” timp de 11 ani și a păgubit statul cu aproape 800.000 EUR

Controale ANAF: Antifrauda, operațiune „specială”. FOCUS pe 180 de case de schimb valutar din toată țara. Ce verifică inspectorii

fizioterapie

UE vrea să scadă, prin lege, durata procedurilor de recunoaștere europeană a calificărilor profesioniștilor străini extracomunitari, care vin să lucreze în țările membre