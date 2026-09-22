ANAF: 30 septembrie, termen pentru depunerea mai multor declarații fiscale. D406 – SAF-T, formularul 397 privind Uber sau Bolt și altele

Administratorul a trei firme, acuzat că a pus la punct un „mecanism infracțional” timp de 11 ani și a păgubit statul cu aproape 800.000 EUR

Administratorul a trei firme este acuzat că, timp de 11 ani, ar fi pus la punct un mecanism prin care a evitat plata unor obligații fiscale, provocând, astfel, statului un prejudiciu de aproape 800.000 EUR, reprezentând TVA, impozit pe profit și impozit pe veniturile microîntreprinderilor. Administratorul a fost trimis în judecată de Parchetul de pe...