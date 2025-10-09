Echipa națională de robotică a Republicii Moldova, printre primii zece finaliști la competiția FIRST Global Challenge

Echipa națională de robotică a Republicii Moldova a fost desemnată una dintre primele 10 finaliste, din 74 de înscrieri la nivel mondial, pentru provocarea „Eco Equilibrium – New Technology Experience (NTE)” în cadrul FIRST Global Challenge 2025, care va avea loc în Panama City în perioada 29 octombrie – 1 noiembrie, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Provocarea din acest an din cadrul Eco Equilibrium – NTE a cerut participanților să dezvolte tehnologii care susțin biodiversitatea și reziliența la schimbările climatice.

Echipa Moldovei a conceput o soluție robotizată pentru reîmpădurirea în zonele greu accesibile, susținând direct Programul Național de Împădurire al țării.

Formată din elevi cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani, echipa a participat la campanii de plantare a copacilor în comunitățile lor. Inspirați de aceste experiențe, au căutat modalități de a-și aplica abilitățile de inginerie și programare pentru a îmbunătăți metodele de reîmpădurire.

După ce s-au consultat cu experți forestieri și au studiat procesele de plantare a puieților, studenții au proiectat un robot de reîmpădurire în formă de păianjen, capabil să planteze copaci pe pante abrupte și degradate, unde metodele tradiționale sunt nesigure sau ineficiente.

Robotul dispune de picioare modulare de stabilizare, mecanisme de detectare a solului și de semănat, un dozator de semințe sau puieți și control semi-autonom al posturii, permițând plantarea precisă și stabilă pe teren dificil.

La începutul secolului al XIX-lea, pădurile acopereau aproape o treime din suprafața Basarabiei. Astăzi, doar 11% rămân împădurite, una dintre cele mai scăzute rate din Europa, ceea ce duce la eroziunea solului, secetă și pierderea biodiversității, explică echipa.

În 2023, sub conducerea președintei Maia Sandu, Republica Moldova a lansat Programul Național de Împădurire pentru a reface pădurile și biodiversitatea în siturile nou desemnate, cu scopul de a crește acoperirea forestieră la 15% până în 2032 și de a consolida reziliența la schimbările climatice.

„Sunt mândră de tinerii noștri ingineri care demonstrează încă o dată că Moldova se poate afirma prin idei, creativitate și inovație. Proiectul echipei susține Programul nostru Național de Împădurire și arată că atunci când combinăm cunoștințele, știința și imaginația, ne putem proteja mediul și putem construi un viitor prosper pentru toți. Numai prin soluții inovatoare putem aborda în mod eficient provocarea împăduririi și putem consolida reziliența țării noastre la schimbările climatice”, a declarat Maia Sandu, Președinta Republicii Moldova.

În ultimul deceniu, Moldova a devenit un lider regional în robotica educațională, impulsionată de investițiile continue în educația STEM și de extinderea cluburilor de robotică școlară la nivel național. Echipele moldovenești au obținut în mod constant poziții de top la FIRST Global Challenge:

2018 – Medalie de bronz, Mexico City

2019 – Trei medalii de aur, Dubai, Emiratele Arabe Unite

2022 – Medalie de aur, Geneva, Elveția

2023 – Medalii de aur și argint, Singapore

2024 – Două medalii de aur, Atena, Grecia