Ebury lansează o nouă aplicație mobilă care îi ajută pe clienți să își gestioneze cash flow-ul global, oriunde și oricând

● Aplicația le permite clienților să gestioneze plăți internaționale, conversii valutare și aprobări în siguranță, direct de pe dispozitivul mobil.

● Oferă acces în timp real la solduri, tranzacții și cursuri valutare pentru peste 130 de monede.

● Reflectă investițiile continue ale fintech-ului Ebury în tehnologie pentru îmbunătățirea platformei sale globale de tranzacționare.

Ebury, fintech-ul global de top, specializat în plăți internaționale și managementul riscului valutar, a lansat o aplicație mobilă complet nouă, concepută pentru a le oferi companiilor control deplin asupra cash flow-ului lor global — oricând și oriunde.

Noua aplicație le permite clienților să își gestioneze plățile internaționale și conversiile valutare și să aprobe tranzacțiile direct de pe dispozitivele mobile, oferind o soluție rapidă și intuitivă pentru utilizatorii care au nevoie să tranzacționeze „on the go”. Utilizatorii pot converti și plăti în peste 130 de valute, pot verifica cursurile de schimb în timp real, pot urmări tranzacțiile instantaneu, își pot accesa conturile imediat și pot aproba plăți în câteva secunde.

Începând de astăzi, aplicația este disponibilă în Apple App Store și Google Play Store.

Această lansare marchează o nouă etapă în strategia Ebury de a investi în tehnologie și de a extinde capacitățile platformei sale globale. Fondată la Londra în 2009, Ebury s-a extins rapid, are 45 de birouri în 30+ piețe, peste 1.800 de specialiști și mai mult de 21.000 de clienți la nivel mondial.

Ebury le oferă companiilor o platformă integrată pentru gestionarea plăților și încasărilor internaționale, conversii valutare, administrarea fluxurilor de numerar și acces la linii de credit. Clienții beneficiază, de asemenea, de expertiză locală și de echipe dedicate de suport, ceea ce asigură o experiență robustă și de înaltă calitate, indiferent de țară.

Enrique Colin, Chief Product, Technology, Data Officer la Ebury, a declarat:

„Clienții noștri operează într-o economie globală din ce în ce mai rapidă și imprevizibilă. Ei au nevoie de libertatea de a efectua plăți, de a-și gestiona cash flow-ul și de a-și monitoriza finanțele în mișcare, iar aplicația Ebury oferă exact această flexibilitate. Combină puterea platformei noastre online cu simplitatea și viteza unei experiențe mobile, ajutând companiile să își atingă obiectivele de creștere și să își gestioneze banii mai inteligent și mai rapid ca niciodată.”

Despre Ebury

Ebury este o firmă globală de servicii financiare care sprijină companiile să comercializeze și să se dezvolte la nivel internațional. Oferă o gamă completă de produse, inclusiv plăți și încasări internaționale, împrumuturi pentru companii și gestionarea riscurilor.

Fondată în 2009 de Juan Lobato și Salvador García, Ebury este una dintre companiile fintech cu cea mai rapidă creștere la nivel global. Ebury are în prezent peste 1.800 de angajați și deservește mai mult de 21.000 de clienți printr-o rețea de 45 de birouri, activă în peste 30 de piețe la nivel mondial. În AF 2025, Ebury și-a crescut veniturile globale la peste 286 milioane de lire sterline.

Ebury este reglementată de Financial Conduct Authority în Regatul Unit și susținută de investitori de top, inclusiv o participație majoritară deținută de Banco Santander.

