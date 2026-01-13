Doi veterinari și-au vândut spitalul de animale către rețeaua finanțată de patronul Superbet

Rețeaua românească de medicină veterinară PartnerVet, care îi are ca investitori pe patronul Superbet, Sacha Draghici, și pe milionarul băimărean Ferenc Korponay, anunță marți, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că a cumpărat, de la doi medici veterinari, un spital veterinar situat în Pipera, lângă București.

Nou achiziționat, Brains & Bones este prezentat drept „singurul spital specializat în servicii integrate de imagistică medicală avansată (CT, RMN), neurochirurgie şi ortopedie veterinară din România”. Spitalul este situat în zona Pipera, orașul Voluntari, chiar lângă București.

Prin această achiziție, PartnerVet își completează rețeaua cu un centru de excelenţă în imagistică, diagnostic, tratament, chirurgie şi recuperare neuro-musculo-scheletală pentru animale de companie.

Spitalul veterinar Brains & Bones a fost fondat în anul 2017 de către Dr. Lucian Rugină, ulterior alăturându-se proiectului şi Dr. Andrei Soveja.

Cu o echipă formată din 10 medici veterinari şi tehnicieni, Brains & Bones oferă servicii complet integrate de imagistică, neurochirurgie, chirurgie ortopedică şi recuperare, cu o abordare integrată pentru cazuri complexe, preluate direct sau prin transfer de urgenţă de la alte clinici şi spitale veterinare multidisciplinare.

Brains & Bones dispune de aparatură specifică pentru CT, RMN, ecografie şi radiologie, esenţiale pentru diagnostic rapid şi precis, precum şi de spaţii destinate workshopurilor şi cursurilor de pregătire pentru medici veterinari din Bucureşti şi alte localităţi.

„Integrarea în grupul PartnerVet ne va permite să continuăm să oferim excelență în neurochirurgie şi ortopedie veterinară, având acces la resurse financiare și suport operaţional pentru o dezvoltare accelerată. Brains & Bones va ramâne un spital specializat, şi ne vom concentra în continuare doar pe servicii şi tratamente complementare cu aria noastră de expertiză medicală” - a declarat dr. Andrei Soveja, coproprietar Brains & Bones.

„Integrarea Brains & Bones în familia PartnerVet consolidează competenţele grupului în zona de neurochirurgie şi ortopedie veterinară. Suntem bucuroși să susținem dezvoltarea Brains & Bones și să le oferim cadrul necesar pentru a-și duce mai departe standardele excepţionale şi pasiunea extraordinară pentru a oferi cunoştinţe, vindecare şi suport animalelor de companie şi proprietarilor acestora” a declarat Ioan Masca, CEO PartnerVet.

PartnerVet spune că se concentrează în prezent pe standardizarea infrastructurii tehnologice și modernizarea clinicilor partenere, precum și pe dezvoltarea prezenței digitale și promovarea unităților din rețea. Grupul are planificate programe de pregătire profesională de peste 10,000 de ore în 2026, asigurând astfel creşterea standardelor de practică veterinară şi contribuind la formarea unei noi generaţii de medici veterinari pregătiţi în cele mai moderne protocoale medicale.

PartnerVet este o companie românească care îşi propune dezvoltarea şi integrarea serviciilor medicale veterinare din România. Cu o echipă de management specializată în dezvoltare şi eficientizare de operaţiuni, resurse umane, marketing, infrastructură IT şi optimizare financiară, grupul PartnerVet deţine cea mai extinsă reţea la nivel naţional, formată din trei spitale şi 17 clinici veterinare în Bucureşti, Ilfov, Cluj, Timişoara, Satu Mare, Constanţa, Tulcea, Sibiu şi Botoşani. Prin cei peste 200 de medici veterinari şi tehnicieni, grupul PartnerVet oferă o gamă largă de servicii veterinare pentru animale de companie şi animale exotice - de la consultaţii, medicină internă şi medicină preventivă, până la investigaţii şi intervenţii complexe de chirurgie generală, oncologie, ortopedie, neurologie, cardiologie, stomatologie, endoscopie şi hemodializă.