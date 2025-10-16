PartnerVet integrează o clinică veterinară cu program non-stop din București

Rețeaua românească de servicii veterinare PartnerVet, în care investesc oamenii de afaceri Sacha Dragic și Ferenc Korponay, mai integrează acum o clinică veterinară din București, în portofoliul său de unități partenere.

Clinica veterinară de urgenţă Vet 4 Life din Bucureşti devine astfel a patra clinică veterinară cu program non-stop din cadrul reţelei PartnerVet, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Înfiinţată acum 5 ani de către Andrei Salas, clinica Vet 4 Life înregistrează peste 15.000 de intervenţii medicale pe an şi este una dintre puținele unități veterinare din București care funcționează cu program non-stop.

În cadrul secției de internare există atât o zonă dedicată terapiei intensive, cât și o secție specială pentru animale cu boli infecțioase.

Echipa medicală Vet 4 Life este formată din 12 medici veterinari și 13 asistenți și tehnicieni.

Pe lângă activitatea medicală curentă, Vet 4 Life spune că derulează constant campanii de sterilizări gratuite, în parteneriat cu asociații de protecție a animalelor, contribuind activ la reducerea numărului de animale fără stăpân.

„Din primul moment, misiunea Vet 4 Life a fost să oferim îngrijire veterinară de top. Pe măsură ce clinica a crescut, au apărut tot mai multe provocări legate de organizare, coordonare și de nevoia unor investiții constante în tehnologie, promovare și optimizarea proceselor interne. Parteneriatul cu PartnerVet ne oferă sprijinul operațional de care aveam nevoie, ceea ce ne permite să ne concentrăm pe ceea ce contează cu adevărat: calitatea actului medical și îngrijirea pacienților noștri. Suntem mai încrezători ca niciodată în direcția pe care o avem și în obiectivele pe care ni le-am propus pentru viitor”- a declarat Andrei Salas, fondator Vet 4 Life.

„Ne bucurăm să aducem în grupul PartnerVet competenţe puternice de chirurgie de urgenţă şi chirurgie ortopedică. Această achiziție consolidează capacitatea noastră să oferim deţinătorilor de animale de companie servicii veterinare non-stop și marchează încă un pas în misiunea noastră de a ridica standardele profesiei veterinare din România”- a spus Ioan Masca, CEO PartnerVet.

PartnerVet este o companie românească care îşi propune „dezvoltarea şi integrarea serviciilor medicale veterinare din România”. Cu o echipă de management specializată în dezvoltare şi eficientizare de operaţiuni, resurse umane, marketing, infrastructură IT şi optimizare financiară, grupul PartnerVet deţine cea mai extinsă reţea la nivel naţional, formată din două spitale şi 16 clinici veterinare în Bucureşti, Ilfov, Cluj, Timişoara, Constanţa, Tulcea, Sibiu şi Botoşani.

Grupul lucrează cu peste 150 de medici veterinari şi tehnicieni. PartnerVet spune că se concentrează în prezent pe „standardizarea infrastructurii tehnologice și modernizarea clinicilor partenere, precum și pe dezvoltarea prezenței digitale și promovarea unităților din rețea”.

Platforma românească de servicii veterinare PartnerVet are ca investitori principali firmele de investiții D Craig Holding (controlată de fondatorul Superbet, Sacha Dragic) și Vetimex (controlată de antreprenorul băimărean Ferenc Korponay).