Google lansează modelul AI de generare video Veo 3.1

Veo 3.1
Veo 3.1 Sursă: Google DeepMind / YouTube

Gigantul american Google lansează un model îmbunătățit de generare de videoclipuri cu inteligență artificială Veo 3.1, care oferă o calitate mai bună decât versiunea 3.0, lansată în mai, în cadrul conferinței I/O 2025.

Odată cu modelul Veo 3.1, instrumentul de generare de videoclipuri cinematografice Flow primește și el o actualizare, pentru mai mult control artistic.

Modelul nou de generare video poate genera acum sunet mai fidel pentru scenariile generate și permite introducerea mai multor imagini de referință pentru crearea de peisaje, generarea de personaje, obiecte și replicarea stilului.

De asemenea, Veo 3.1 permite combinarea a două imagini pentru a crea o tranziție între ele și, în plus, permite extinderea videoclipurilor cu peste 1 minut, continuând acțiunea din primul videoclip în mod fidel, spune compania.

În generatorul de cadre cinematice Flow, utilizatorii pot introduce imagini pentru folosirea lor în videoclipurile generate cu AI, iar în curând, aceștia vor putea cere inteligenței artificiale să înlăture un obiect sau o persoană dintr-o scenă.

Modelul Veo 3.1 este disponibil în aplicația Gemini, în API-ul pentru dezvoltatori și în Vertex AI pentru clienții întreprinderi. Capabilitățile noi sunt disponibile în Gemini API și în Vertex AI.

