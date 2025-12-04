Din 2026, antreprenorii români vor putea fonda startupuri inovative pe o legislație unică în UE. Ce prevede aceasta și care sunt avantajele/riscurile

Antreprenorii români vor putea opta să-și înființeze startup-uri inovative după un set unic de reguli europene, un cadru legal care funcționează în paralel cu legislațiile naționale, arată, într-o analiză, Sorin Peligrad, fondator și președinte al asociației ProAfaceri Romania.

„Regimul 28” este o legislație unică în domeniul corporate, al protecției consumatorilor, al concurenței, al insolvenței, al dreptului muncii, al fiscalității și pieței de capital. Dacă va fi adoptată, legislația europeană va fi în vigoare din 2026.

Pe scurt, unei firme care funcționează ca „European Innovation Company” i se aplică același set de reguli, indiferent de țara UE în care activează.

„Într-un moment în care economia globală se accelerează, startup-urile europene se confruntă cu o provocare paradoxală: acces la o piață de 450 de milioane de locuitori, dar printr-un sistem fragmentat de 27 de seturi de reguli. 28th Legal Regime - este un cadru juridic unic, digital și voluntar, care oferă companiilor inovatoare posibilitatea de a opera sub o singură legislație europeană, indiferent de țara în care activează. Pentru mediul de business, această propunere poate reprezenta cel mai important pas înainte în ultimii 20 de ani, în ceea ce privește competitivitatea și scalarea afacerilor în UE”, scrie Peligrad.



Despre ProAfaceri

Asociația ProAfaceri a apărut din dorința de a dinamiza mediul de afaceri brașovean, dar și pe cel regional și național, prin implicarea în activități care să creeze oportunități pentru investitori, oameni de afaceri români și piața forței de muncă. Activități: consiliere profesională, educarea tinerilor, elaborarea de proiecte și activități în domeniul afacerilor.



Mediul de business are nevoie de Regimul 28, deoarece statisticile arată că principalele impedimente în scalarea companiilor europene sunt legate de sistemele juridice ale țărilor membre UE, slaba accesibilitate la informațiile de afaceri naționale, proceduri fiscale și juridice particulare, ne-uniformitatea regimurilor fiscale și juridice din blocul comunitar, etc.

Avantajele Regimului 28

1. Eliminarea fragmentării pieței europene

2. Scalare accelerată pentru startup-uri și firme inovatoare

3. Atractivitate crescută pentru investitori

4. Adaptare la economia digitală și la competiția globală

5. Eliminarea incertitudinilor juridice în operațiunile transfrontaliere

6. Reducerea costurilor administrative

7. Claritate și protecție pentru acționari și fondatori

Principalele probleme pe piața fragmentată europeană

Barierele pentru startupuri

Europa a rămas în urma SUA și a Chinei la numărul de unicorni (companii evaluate le cel puțin 1 miliard de euro)

Cum functioneaza Regimul 28? Detalii în videoclipul de mai jos:



Riscuri și provocări



Deși promițător, proiectul vine și cu preocupări:

competiție între regimuri juridice → posibil „race to the bottom”,

risc de subminare a protecțiilor naționale pentru angajați,

tensiuni între statele membre cu standarde foarte diferite.

Concluzie pentru liderii de business

Regimul 28 este, în esență, o foarte rară oportunitate strategică: o șansă ca Europa să creeze un spațiu economic cu adevărat unificat, în care companiile pot crește la același ritm cu cele din SUA sau Asia.

Pentru fondatori, investitori și manageri, acest regim poate însemna:

costuri mai mici,

scalare mai rapidă,

acces la capital,

reducerea riscurilor,

operațiuni fluide la nivel internațional.

Este un proiect care merită urmărit îndeaproape, pentru că poate redefini viitorul mediului de afaceri european, concluzionează Sorin Peligrad.

