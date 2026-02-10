1.000 de locuri de taxi disponibile în București. Primăria a declanșat procedura de atribuire. Care sunt condițiile și cum vă puteți înscrie

Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat marți, 10 februarie 2026, că declanșează prima din cele patru proceduri de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport persoane în regim de taxi, care cuprinde un număr total de 1.000 de autorizații disponibile.

Conform unei hotărâri a Consiliului General din luna ianuarie (HCGMB 20/2026), ele vor fi atribuite pe parcursul acestui an, la intervale de câte 3 luni. Autorizațiile rămase neatribuite la finalul fiecărei proceduri se reportează la începutul procedurii următoare.

Primăria scoate la atribuire toate cele 1.000 de locuri, din care 80 sunt alocate pentru autovehiculele adaptate transportului persoanelor cu dizabilități.

Solicitările se pot depune la registratura primăriei, din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 42, Sector 5, până la data de 15 aprilie, în zilele de luni și vineri - în intervalul orar 10-14 și miercuri - în intervalul 10-15.30.

De asemenea, se pot depune solicitări și online, în fiecare zi a săptămânii, la adresa de e-mail: relatiipublice@pmb.ro.

Transportatorii autorizați trebuie să depună următoarele documente:

1. cerere de participare la procedura de atribuire;

2. declarația pe propria răspundere că deține autorizație de transport valabilă;

3. declarația pe propria răspundere, conform Anexei nr. 2, privind:

a) deținerea unui autovehicul în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplinește fiecare pentru obținerea punctajelor;

b) va deține un autovehicul, respectiv angajamentul de achiziționare a unui autovehicul, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, în termen de maximum 6 luni, cu precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplinește fiecare pentru obținerea punctajelor;

4. scrisoare de garanție în cuantum de 5% din valoarea cu care se va efectua achiziția, în cazul în care transportatorul autorizat nu deține autovehiculele necesare la data depunerii declarației (pentru mai multe autovehicule scrisorile sunt individuale).

Rezultatul acestei prime proceduri de atribuire va fi publicat pe site-ul PMB, în data de 30 aprilie.

Ulterior publicării rezultatului procedurii, autoritatea de autorizare va anunța într-un termen rezonabil data la care va fi demarată procedura de eliberare a autorizațiilor taxi.

Criteriile de departajare:

Vechimea autovehiculului de la data fabricației, de la 1 la 5 ani (total 30 puncte)

Clasificarea autovehiculului, conform normelor de poluare Euro, de la Euro 6 la Full electric (total 60 puncte)

Volumul portbagajului util (total 6 puncte)

Echiparea cu instalație de aer condiționat (total 20 puncte)

Vechimea, în ani, de când transportatorul a deținut autorizația de taxi (total 3 puncte)

Gradul de protecție a pasagerilor (airbag-uri) - total 30 puncte

Efortul investițional al transportatorului autorizat (2 puncte la 10.000 EUR și câte 1 punct la fiecare fracțiune de 5.000 EUR)

Dotări suplimentare ale autovehiculului (total 17 puncte)

Posibilitatea asigurării reale a prezenței autovehiculului în activitate de minimum 8 ore/zi (total 6 puncte)

Toate informațiile privind condițiile de participare, precum și Anexele pot fi consultate și AICI.

























