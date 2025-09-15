Încă un pas pentru deschiderea noii Burse de la Chișinău în colaborare cu Bursa de Valori București. 3 milioane EUR, capital social inițial

Procedura de lansare a unei noi Burse de valori la Chișinău, cu un capital social inițial de 3 milioane EUR, mai face un pas: a fost semnat Memorandumului de Înțelegere pentru constituirea noii piețe, un proiect realizat în parteneriat cu Bursa de Valori București (BVB) și un grup de investitori din Republica Moldova.

„România și Republica Moldova construiesc astăzi nu doar un pod financiar, ci mai fac un pas în direcția comună: spre Vest. Lansarea Bursei de la Chișinău înseamnă încredere, transparență și un pas concret spre integrarea economică a Moldovei în Uniunea Europeană. Ne bucurăm să fim parteneri și să punem la dispoziție cei 30 de ani de experiență ai pieței românești de capital pentru ca acest drum să fie ireversibil”, a declarat, luni, ministrul român al Economiei, Radu Miruță, prezent la Moldova Business Week, unde s-a semnat memorandumul.

La rândul ei, Doina Nistor, viceprim-ministru și ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării din Republica Moldova, a spus: „România rămâne unul dintre cei mai importanți parteneri ai Republicii Moldova: cel mai mare partener comercial, cel mai important partener cultural; împărtășim istorie și cultură, iar România este poarta noastră către Uniunea Europeană”.

Noua bursă va fi organizată ca societate pe acțiuni și va constitui un „pilon strategic pentru extinderea accesului la capital pentru companiile moldovenești și pentru atragerea investițiilor străine, inclusiv pentru integrarea în piața de capital europeană”, a precizat Ministerul român al Economiei.

Pentru cetățenii moldoveni, inițiativa reprezintă o „oportunitate de a-și valorifica economiile prin investiții în instrumente financiare, fiind facilitată și crearea fondurilor de pensii și asigurărilor private”, se mai arată în comunicatul Ministerului Economiei.

Capitalul social inițial va fi de 3 milioane de euro, investit în două tranșe egale, cu participarea Guvernului Republicii Moldova, BVB, precum și a unor instituții financiare și companii, printre care maib, Vienna Insurance Group/Donaris, OTP Bank, Moldindconbank, MK Kapital și Moldcell.

Platforma bursieră va oferi acces la o gamă variată de instrumente financiare – acțiuni, obligațiuni, valori mobiliare guvernamentale și corporative – și va integra tehnologii moderne, inclusiv Arena Trading. Lansarea operațională este programată pentru vara anului 2026.

Miruță a remarcat interesul în creștere al investitorilor față de Republica Moldova: „Participând la astfel de evenimente, înțeleg tot mai bine de ce companiile care vin la Ministerul Economiei din România spun că sunt interesate să investească în Republica Moldova. Aceasta este o dovadă că ceea ce faceți aici este excelent.”