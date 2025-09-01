Skip to content

Dacia are o nouă directoare (CEO). Katrin Adt a fost vicepreședintă a Mercedes

Grupul francez Renault a anunțat, luni, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că a numit-o în funcția de CEO (director general) al brandului auto românesc Dacia pe Katrin Adt, un manager care a lucrat la Mercedes, inclusiv în funcția de vicepreședintă a constructorului german de mașini. 

Katrin Adt îi succede la conducerea Dacia lui Denis Le Vot, care a ales să plece din companie. Ea va fi și membră a conducerii grupului Renault. 

Noua șefă a Dacia are aproape 26 de ani de experiență în industria auto, lucrând pentru Daimler, respectiv Mercedes-Benz. Cu o pregătire juridică, a deținut diverse funcții de conducere: CEO al Mercedes-Benz în Luxemburg, vicepreședinte Dezvoltare Resurse Umane la Daimler, CEO al mărcii Smart și apoi CEO al Mercedes-Benz Own Retail Europe. Mai recent, a condus Auditul Corporativ la Mercedes-Benz. Cu o carieră axată în principal pe vânzări și comerț cu amănuntul, Katrin a condus mai multe transformări, inclusiv tranziția Smart într-o marcă 100% electrică. 

Katrin Adt este „puternic angajată” și în promovarea diversității și în mentoratul femeilor din domeniul tehnologiei, a precizat Renault. 

„Sunt încântată să mă alătur Grupului Renault și să preiau conducerea mărcii Dacia. Este un privilegiu să contribui la scrierea următorului capitol al poveștii sale de succes remarcabile, împreună cu o echipă excepțională.

Modelarea afacerilor pentru viitor a fost întotdeauna forța mea motrice. Astăzi, ne aflăm într-un moment crucial - atât tehnologic, cât și social - în relația noastră cu automobilul. Dacia a demonstrat în mod constant relevanța abordării sale prin produse care rezonează profund cu așteptările clienților. Mai mult decât o simplă marcă, Dacia reprezintă o viziune îndrăzneață, inteligentă și accesibilă asupra mobilității.

Suntem acum pe deplin mobilizați, alături de toate echipele Dacia și ale Grupului, precum și de furnizorii, partenerii și distribuitorii noștri, pentru a duce mai departe această călătorie extraordinară. Cu energie, ambiție și un simț comun al scopului, vom continua să provocăm convențiile și să oferim o valoare semnificativă clienților noștri”, a subliniat Katrin Adt, CEO al Dacia.

„Sub conducerea lui Denis, marca Dacia a devenit o marcă puternică, cu o gamă atractivă, care integrează o bază de clienți mai mare. În numele Grupului Renault, aș dori să-mi exprim recunoștința față de Denis pentru toate realizările sale de-a lungul anilor. Doresc să-i urez bun venit lui Katrin Adt, a cărei experiență în industria auto va fi un atu cheie pentru Dacia”, a spus și François Provost, CEO al Grupului Renault.

Recunoscută acum drept marca specializată în mobilitate accesibilă, Dacia se extinde rapid, în special odată cu lansarea SUV-ului său din segmentul C, Bigster.

De asemenea, Grupul Renault și-a numit un nou director de tehnologie (CTO)Philippe Brunet. El va gestiona ingineria atât pentru Grupul Renault, cât și pentru Ampere. El îi succede în funcție lui Philippe Krief, care rămâne CEO al mărcii Alpine și membru al echipei de conducere Renault. 

