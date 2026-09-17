Înscrieri: Competiție națională de AI și Business dedicată liceenilor, susținută de Google. Premii în valoare totală de peste 65.000 EUR

Liceenii români sunt așteptați să se înscrie la o competiție națională, unde își pot transforma ideile care pot răspunde unor probleme reale în proiecte bazate pe tehnologie, cu sprijinul mediului academic și al unor lideri din industria tech și business, organizată de Universitatea Româno-Americană, potrivit unui comunicat transmis, joi, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Cei interesați se pot înscrie AICI până la 2 octombrie 2026, inclusiv.

„High School Innovation Challenge” (HSIC) este organizată de Universitatea Româno-Americană, alături de Google România și TotalSoft în calitate de Parteneri Strategici.

Inițiativa își propune să susțină spiritul antreprenorial, gândirea critică și dezvoltarea competențelor digitale în rândul tinerilor, oferindu-le acestora oportunitatea de a transforma ideile în proiecte cu aplicabilitate și impact real.

În ședința din 9 septembrie 2026, Consiliul Local Sector 1 a aprobat protocolul de colaborare cu Universitatea Româno-Americană pentru susținerea programului educațional „High School Innovation Challenge”, ediția 2026. Prin acest protocol, liceenii beneficiază de acces gratuit la activități practice dedicate inteligenței artificiale, antreprenoriatului și inovației. Programul pune, de asemenea, accent pe gândire critică, creativitate, colaborare, comunicare și folosirea etică și responsabilă a inteligenței artificiale.

„High School Innovation Challenge este, pentru Universitatea Româno-Americană, un mod concret de a construi, încă din liceu, punți între educație, tehnologie și lumea în care tinerii vor lucra și vor crea. Într-un moment în care inteligența artificială schimbă rapid modul în care învățăm și lucrăm, credem că este esențial ca elevii să învețe nu doar să folosească tehnologia, ci să o înțeleagă, să o pună în slujba unor idei și să își asume responsabilitatea pentru felul în care o utilizează. Faptul că acest proiect este susținut printr-un protocol de colaborare aprobat de Consiliul Local Sector 1 și oferă acces gratuit elevilor consolidează și dimensiunea sa de inițiativă educațională cu impact public”, a declarat Prof.univ.dr.habil. Costel Negricea, Rectorul Universității Româno-Americane.

Pentru Google România, implicarea în proiect susține necesitatea dezvoltării unor competențe care depășesc utilizarea punctuală a instrumentelor de inteligență artificială.

„Generațiile care intră astăzi în liceu vor fi primele care vor construi și vor lucra într-o economie în care inteligența artificială va fi parte firească din aproape orice domeniu. De aceea, credem că educația despre AI trebuie să înceapă dincolo de instrumente și să îi ajute pe tineri să pună întrebările potrivite: ce problemă vrem să rezolvăm, pentru cine construim o soluție, ce valoare poate aduce și care sunt responsabilitățile pe care ni le asumăm atunci când folosim această tehnologie. High School Innovation Challenge creează exact acest spațiu de experimentare și învățare, în care elevii pot transforma curiozitatea în idei, iar ideile în soluții cu potențial real”, a declarat Elisabeta Moraru, Country Manager Google România.

High School Innovation Challenge se adresează elevilor din clasele a IX-a – a XII-a, indiferent de profil, care se pot înscrie în echipe de 2 până la 5 membri. Nu este necesară o experiență avansată în programare. Participanții vor identifica probleme reale din comunitățile lor sau din societate și vor dezvolta soluții bazate pe tehnologie, parcurgând un proces de la idee la prototip și, ulterior, către o soluție cu potențial de implementare.

Pe parcursul celor opt săptămâni de competiție, participanții vor beneficia de îndrumare din partea cadrelor didactice ale Universității Româno-Americane și a mentorilor implicați în proiect.

Procesul este structurat în două etape principale:

„De la idee la prototip”, desfășurată între 5 octombrie și 1 noiembrie;

desfășurată între 5 octombrie și 1 noiembrie; „De la prototip la startup”, în perioada 2–29 noiembrie.

Elevii vor lucra la analiza pieței, customer discovery, dezvoltarea primului MVP, automatizări și agenți AI, strategie de business, costuri și KPI, beneficiind inclusiv de sesiuni de pitch și feedback din partea mentorilor.

„Inteligența artificială va schimba nu doar tehnologia pe care o folosim, ci și modul în care vor fi construite companiile, produsele și profesiile următorilor ani. Pentru o companie de tehnologie precum TotalSoft, inovația înseamnă și responsabilitatea de a transfera mai departe experiența acumulată și de a crea contexte în care noua generație poate experimenta, construi și învăța direct de la oameni care dezvoltă tehnologie în fiecare zi. Ne dorim ca prin High School Innovation Challenge să le oferim tinerilor mai mult decât acces la AI: încrederea că pot deveni ei înșiși creatori ai următoarei generații de soluții și businessuri bazate pe tehnologie”, a declarat Görkem Tursucu, CEO TotalSoft.

Prin implicarea în High School Innovation Challenge, TotalSoft aduce în program perspectiva inovației aplicate în mediul de business și experiența acumulată în dezvoltarea unor soluții software utilizate la nivel internațional. Specialiștii companiei vor ajuta elevii să exploreze posibilitățile oferite de AI, automatizare și noile modele de dezvoltare software și să înțeleagă cum tehnologia poate evolua de la experiment la produs cu relevanță în economie și societate.

În etapa finală, echipele selectate vor beneficia de mentorat individual, feedback pe produs și business și sesiuni de Pitch Coaching 1:1.

Marea finală va avea loc pe 5 decembrie 2026, în Aula Magna a Universității Româno-Americane, unde finaliștii își vor prezenta proiectele în fața unui juriu format din profesori, antreprenori și experți.

Pe lângă experiența practică și mentoratul oferit de specialiști, participanții vor primi diplome de participare, iar proiectele câștigătoare vor beneficia de premii în echipamente tehnologice și oportunitatea de a intra într-un accelerator internațional de startup-uri. Finaliștii vor avea, de asemenea, prioritate în cadrul programelor educaționale și taberelor organizate de Universitatea Româno-Americană pentru liceeni.

Valoarea totală a premiilor puse la dispoziție de organizatori și partenerii programului depășește 65.000 EUR, dintre care 45.000 EUR sunt acordați sub formă de burse de studiu, iar peste 20.000 EUR reprezintă premii în produse și bani.