Cea mai nouă investiție a miliardarului român Daniel Dines: startup care ajută prosumatorii să-și gestioneze surplusul de energie

Miliardarul român Daniel Dines, fondator al companiei de inteligență artificială (AI) și roboți software UiPath, investește activ ca angel investor în diverse startup-uri de tehnologie, iar acum a participat la o finanțare de 20 de milioane de euro obținută de o companie germană care ajută prosumatorii să-și gestioneze surplusul de energie.

Startup-ul german Nomos a anunțat recent că a primit o rundă de finanțare de capital de risc de 20 de milioane de dolari, condusă de fondul de investiții Index Ventures, la care au participat și investitori individuali ca Markus Villig (fondator Bolt), Daniel Dines (UiPath) și Tomas Okmanas (Nord Security).

Nomos a fost lansat în anul 2024, la Berlin, de antreprenorii Stefan Gerbes (CEO) și Nils Bitzer (CTO).

„Puține industrii contează la fel de mult precum energia și puține sunt atât de rămase în urmă în ceea ce privește tehnologia. Este nevoie de un fondator care să depășească orice obstacol pentru a schimba acest lucru, iar Stefan este unul dintre ei. Mă bucur să susțin Nomos”, a scris Dines, pe Linkedin.

Compania germană își propune să conecteze milioane de gospodării care dețin panouri solare și alte echipamente de producție și stocare de energie, cu scopul de a gestiona integrat și eficient livrarea surplusului de curent în rețea.

Cei doi antreprenori germani au convingerea că organizarea prosumatorilor într-un sistem energetic integrat reprezintă „oportunitatea Europei”.

„Am înființat Nomos pornind de la o convingere clară: conectarea milioanelor de locuințe la piața energiei poate contribui la aducerea costurilor energiei electrice din Europa la un nivel competitiv. Prin coordonarea momentelor în care locuințele consumă, stochează și vând energie electrică, putem crea flexibilitatea de care sistemul are nevoie pentru a susține dezvoltarea energiei solare pe întreg continentul”, susține Nomos.

Ei pornesc de la ideea că echipamentele „sunt deja instalate: panouri solare pe acoperișuri, baterii în pivnițe și mașini electrice în fața caselor”.

„O mare parte din flexibilitatea pe care o oferă acestea rămâne deconectată de la piață. Bateriile pot stoca energia solară atunci când aceasta este disponibilă din abundență și o pot furniza atunci când este nevoie de ea. Încărcarea vehiculelor electrice poate fi mutată către orele în care energia este mai ieftină. Conectarea acestor active la piață poate ajuta gospodăriile să-și reducă facturile și să obțină mai mult de pe urma echipamentelor pe care le dețin”, consideră antreprenorii germani.

Nomos este un startup energetic, nativ AI.

„Transformarea acestei oportunități într-un produs simplu pentru gospodării înseamnă rezolvarea unei probleme sistemice uriașe. Fiecare schimbare în modul în care o locuință consumă, stochează sau vinde energie electrică afectează modul în care prognozăm cererea, achiziționăm energia și efectuăm decontările. Gospodăriile au nevoie de o modalitate de a beneficia de semnalele de preț ale sistemului, fără să fie nevoite să gestioneze singure această complexitate. De aceea, am construit Nomos ca o companie de energie integrată, care acoperă întregul lanț. Astăzi, suntem un furnizor reglementat de energie electrică și o parte responsabilă cu echilibrarea sistemului în Germania, construită de o echipă restrânsă, cu sediul la Berlin. În centrul companiei se află Nomos OS, software-ul pe care l-am construit de la zero pentru a ne gestiona operațiunile, folosind automatizarea și inteligența artificială agentică pentru a gestiona activități care, în mod tradițional, necesită echipe numeroase”, mai explică startup-ul berlinez.

Nomos realizează:

prognozarea comportamentului fiecărei gospodării,

gestionarea riscului creșterilor bruște de preț,

tranzacționarea energiei electrice,

gestionarea lichidității,

comunicarea reglementată cu piața,

contorizarea,

facturarea,

asistența pentru clienți.

„Aceste sisteme trebuie să funcționeze împreună: o decizie de tranzacționare afectează lichiditatea, o citire lipsă a contorului afectează facturarea, iar ambele afectează în cele din urmă gospodăria. Trebuie să înțelegem suficient de bine detaliile pentru a le putea automatiza în mod fiabil”, mai explică Nomos.