Criptomoneda românilor de la MultiversX a picat sub 5 dolari, în weekend. Prețul Bitcoin a pierdut 18.000 de dolari în câteva zile

Am avut un weekend cu scăderi bruște în piața crypto: EGLD-ul românilor de la MultiversX a picat sub prețul de 5 dolari, sâmbătă, potrivit cotațiilor de pe platforma CoinMarketCap, iar liderul pieței, Bitcoin, a pierdut 18.000 de dolari în câteva zile. Piețele crypto au înregistrat cea mai mare lichidare într-o singură zi, a observat un analist al platformei de tranzacționare eToro, care a găsit și posibila explicație.

Criptomoneda sibienilor de la MultiversX a picat sâmbătă sub pragul de 10 dolari pentru prima dată în ultimii 5 ani. La un moment dat, sâmbătă, a ajuns și sub 5 dolari, conform cotațiilor de pe CoinMarketCap, care a înregistrat un nivel minim istoric de 4 dolari și 54 de cenți, sâmbătă, 11 octombrie 2025, la prima oră. Practic, în mai puțin de 24 de ore, EGLD a căzut abrupt, cu 64%, de la 12 dolari și 61 de cenți la 4 dolari și 54 de cenți. CoinGecko a înregistrat pentru MultiversX un minim de 5 dolari și 48 de cenți, vineri, 10 octombrie 2025.

Luni seara, la ora transmiterii știrii, EGLD se tranzacționa la un preț puțin peste 10 dolari, conform datelor de pe CoinMarketCap. Asta în condițiile în care fostul Elrond ajungea la un nivel maxim istoric de 542 de dolari în noiembrie 2021.

Compania sibiană MultiversX Labs SRL, aflată în spatele criptomonedei, a înregistrat venituri totale de 165,3 milioane de lei și a ieșit pe pierderi cu 33 de milioane de lei, în anul 2024, conform datelor de la Ministerul Finanțelor. Spre comparație, în 2023, firma sibiană declarase venituri totale de 337 de milioane de lei și un profit de 42 de milioane de lei. Dacă în 2023 avea 51 de angajați proprii, un an mai târziu personalul firmei a fost de 46 de oameni.

În 2023, CEO-ul și cofondatorul Elrond/MultiversX, Beniamin Mincu, a explicat, în cadrul podcastului Crypto Vineri, realizat de George Buhnici, că profitul firmei este reinvestit în dezvoltarea ecosistemului MultiversX:

„Titlul care a fost și a circulat practic este greșit, în sensul în care există o sumă, care e menționată în acel titlu, ca profit, și aia, în practică, este o sumă care a fost plătită și investită în resurse de development, taxe și operational costs, adică nu există profit pe compania MultiversX Labs. Compania MultiversX Labs există doar ca să ofere servicii de research-development și așa mai departe foundation-ului, care dezvoltă rețeaua” - a spus Beniamin Mincu, în 25 septembrie 2023, la vlogul Crypto Vineri, pe YouTube (de la min. 45).

Devalorizarea Bitcoin și tarifele SUA contra Chinei

Revenind la scăderea bruscă a pieței crypto din weekendul trecut, se observă, ca de obicei, că tonul l-a dat tot liderul, Bitcoin. Prețul BTC a pierdut 18.000 de dolari în câteva zile. Abia ce reușise nivelul său maxim istoric (ATH), de 126.198 de dolari și 7 cenți, pe 6 octombrie 2025, că, la 5 zile după aceea, pe 11 octombrie, a picat până la aproximativ 108.590 de dolari. Luni seara, 13 octombrie, la ora transmiterii știrii, prețul BTC era cu puțin sub 114.000 de dolari, conform datelor de pe CoinMarketCap.

Ethereum se tranzacționa și el la 4.093 de dolari, luni seara, după ce, sâmbăta trecută, picase până în jur de 3.600 de dolari.

Simon Peters, analistul platformei de investiții eToro, a remarcat că piețele crypto au înregistrat „cea mai mare lichidare într-o singură zi, pe fondul anunțului lui Trump privind noile tarife vamale aplicate Chinei”.

„Piețele crypto s-au prăbușit vineri, după ce președintele Trump a anunțat, pe Truth Social (ca răspuns la restricțiile Chinei privind mineralele rare), că, începând cu 1 noiembrie, SUA vor impune noi tarife vamale de 100% asupra importurilor din China, peste orice tarif achitat în prezent. Peste 19 miliarde de dolari din pozițiile cripto perpetue de tip futures au fost lichidate pe bursele centralizate și piețele descentralizate, cea mai mare lichidare într-o singură zi din istorie”, a comentat el, explicând astfel deprecierea BTC.

„Cu toate acestea, investitorii instituționali par să fi rezistat”, susține analistul eToro.

Peters a remarcat că ETF-urile bitcoin de tip spot au înregistrat, vinerea trecută, „doar 4,5 milioane de dolari în ieșiri nete”, în timp ce, în prăbușirile anterioare, „am văzut de obicei ieșiri de sute de milioane de dolari”.

Fondul IBIT al BlackRock a înregistrat, de fapt, un aflux de 74,2 milioane de dolari, vinerea trecută. De asemenea, săptămâna trecută, IBIT a devenit primul dintre ETF-urile bitcoin de tip spot care a depășit pragul de 800.000 de bitcoin AUM (active manageriate).

Duminică, Trump a postat din nou pe Truth Social: „Nu vă faceți griji pentru China, totul va fi bine”.