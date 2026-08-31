Controale ANAF: Până la trei salarii de bază, bonus anual pentru angajatii Fiscului, în funcție de performanță

Ministerul Finanțelor a pus în transparență un proiect de hotărâre prin care sunt stabiliți indicatorii-cheie de performanță și criteriile în baza cărora inspectorii ANAF care fac controale la firme și alți contribuabili și aduc astfel venituri considerabile la buget vor putea fi recompensați.

Amintim că de la 1 ianuarie 2027 se va aplica Legea 164/2026 privind instituirea unui mecanism de recompensare a performanței pentru personalul autorităților administrației fiscale și vamale care funcționează în subordinea Ministerului Finanțelor cu atribuții în colectarea veniturilor bugetului general consolidat, precum și pentru modificarea unor acte normative.

Legea 164/2026 a stabilit că angajații Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și ai Autorității Vamale Române (AVR) vor fi primi recompense pentru sumele care depășesc 1 milion de euro aduse la bugetul general consolidat în urma controalelor. Totodată, angajații ANAF și AVR cu performanțe slabe vor suferi tăieri de salarii.

„Valoarea totală a sumelor acordate cu titlu de recompensă financiară într-un an calendaristic la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, respectiv al Autorității Vamale Române nu poate depăși 12% din sumele prevăzute pentru cheltuielile cu salariile de bază în bugetul aprobat pentru anul respectiv și acestea se plătesc din bugetul Agenției, respectiv al Autorității”, mai prevede Legea.

De asemenea, indicatorii-cheie de performanță se vor aproba anual prin ordin al ministrului finanțelor.

Recompense de până la trei salarii de bază pentru angajații ANAF și Vamă, în funcție de performanțe

Potrivit proiectului de HG, personalul va fi împărțit în trei niveluri de recompensare. Astfel, pentru activitatea începând din 2027, vor fi următoarele niveluri:

Nivelul 1 de recompensare financiară

Cuantumul recompenselor financiare anuale acordate individual personalului Agenției poate fi de nivel 1, respectiv maximum trei salarii de bază, pentru personalul care exercită următoarele activități:

a) managementul riscurilor de neconformare fiscală;

b) antifraudă fiscală;

c) executare silită;

d) emitere de acorduri de preț în avans și soluționare a procedurilor amiabile;

e) atragerea răspunderii patrimoniale;

f) managementul informației;

g) evidență pe plătitor;

h) registru contribuabili;

i) monitorizarea veniturilor.

Nivelul 2 de recompensare financiară

Cuantumul recompenselor financiare anuale acordate individual personalului Agenției poate fi de nivel 2, respectiv maximum două salarii de bază, pentru personalul care exercită următoarele activități:

a) executare silită cazuri speciale;

b) inspecție fiscală;

c) verificarea situației fiscale personale;

d) activitate juridică, altă decât cea prevăzută la art. 10 lit.e);

e) managementul resurselor umane și pregătire profesională.

Nivelul 3 de recompensare financiară

Cuantumul recompenselor financiare anuale acordate individual personalului Agenției poate fi de nivel 3, respectiv maximum un salariu de bază, pentru personalul care exercită alte activități decât cele prevăzute mai sus.

Care vor fi condițiile de eligibilitate

Recompensa financiară anuală se poate acorda personalului care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) a avut raporturi de serviciu sau de muncă active în anul de referință;

b) a contribuit la îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță aplicabili structurii evaluate prin realizarea indicatorilor de performanță individuali;

c) a obținut la evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale calificativul „foarte bine” și „bine”;

d) nu au fost constatate abateri de la normele de integritate și comportament de către conducătorul ierarhic;

e) nu se află în una dintre situațiile de excludere prevăzute de lege.

Personalul care a avut raporturi de serviciu sau de muncă active doar pentru o parte a anului de referință poate beneficia de recompensă financiară anuală proporțional cu perioada efectiv lucrată, dacă sunt îndeplinite condițiile de mai sus.

Recompensele financiare nu se acordă personalului ale cărui raporturi de serviciu sunt supuse prevederilor art.513 alin.(1) lit.e) și l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Recompensele financiare nu se acordă personalului ale cărui raporturi de serviciu sunt supuse prevederilor art.517 alin.(1), cu excepția lit.d) și e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Sumele destinate recompenselor

Valoarea totală a recompenselor financiare anuale acordate într-un an calendaristic nu poate depăși plafonul de 12% din sumele prevăzute pentru cheltuielile cu salariile de bază în bugetul aprobat pentru anul respectiv și acestea se plătesc din bugetul Agenției, respectiv al Autorității.

Sumele destinate recompenselor financiare anuale se stabilesc în limita creditelor de angajament si bugetare aprobate anual cu această destinație în bugetul Agenției.

Recompensa financiară anuală se acordă o singură dată pe an, cu condiția realizării programului de încasări stabilit de Ministerul Finanțelor, după finalizarea evaluării anuale a performanțelor profesionale individuale, precum și după validarea gradului de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță.

Nivelurile de recompensare prevăzute în prezenta metodologie nu conferă un drept automat la plata unei sume fixe.

„Prezenta metodologie nu instituie drepturi salariale permanente și nu afectează regimul juridic al evaluării anuale a performanțelor profesionale individuale, al răspunderii disciplinare, al incompatibilităților, al conflictelor de interese sau al procedurilor de integritate aplicabile personalului”, mai prevede proiectul de HG.

Conform proiectului de HG, indicatorii trebuie să fie calitativi și cantitativi, măsurabili, verificabili și să nu conducă la comportamente abuzive, la controale nejustificate, la afectarea disproporționată a contribuabililor sau operatorilor economici ori la diminuarea drepturilor persoanelor supuse activităților fiscale.

Accesează și descarcă proiectul de Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de stabilire a indicatorilor-cheie de performanță și a criteriilor de acordare a recompenselor financiare anuale pentru personalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.