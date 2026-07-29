Controale ANAF: Inspectorii Fiscului, premiați substanțial pentru banii pe care îi scot de la firme. Lege contestată de patronii IMM România

Inspectorii de la ANAF și Vamă vor primi premii substanțiale pentru banii pe care îi aduc la buget din controalele și sancțiunile pe care le aplică firmelor, potrivit unei legi adoptate de Parlament, dar contestate de patronii membri ai confederației IMM România.

Legea privind instituirea unui mecanism de recompensare a performanţei pentru personalul autorităţilor administraţiei fiscale şi vamale care funcţionează în subordinea Ministerului Finanţelor cu atribuţii în colectarea veniturilor bugetului general consolidat a fost adoptată luni de Senat, iar miercuri a primit și votul Camerei Deputaților, ca for decizional.

Mai departe, textul a fost depus la Secretarul general pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalitatii legii. Pentru a putea intra în vigoare, legea inițiată de parlamentarii liberali Gabriel Andronache și Bogdan-Iulian Huţucă trebuie promulgată de președintele Nicușor Dan și publicată în Monitorul Oficial.

Legea prevede un nou mecanism de premiere a angajaților de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și Autoritatea Vamală Română (AVR).

Principalele prevederi ale legii adoptate de Parlament:

În cadrul mecanismului de recompensare financiară, personalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, respectiv personalul Autorității Vamale Române, beneficiază și de stimulente financiare pentru constatări, respectiv și în ceea ce privește activitatea de control vamal și fiscal în domeniul produselor accizabile și a traficului ilicit de mărfuri, precum și cele provenind din titlurile executorii rămase definitive prin necontestare sau din cele confirmate de instanță prin hotărâri judecătorești definitive și efectiv încasate, al căror cuantum depășește echivalentul în lei al sumei de 1 milion de euro.

Stimulentele financiare se acordă, prin ordin al președintelui ANAF, respectiv prin ordin al președintelui Vămii, pentru personalul din subordine care a contribuit la realizarea „performanțelor excepționale”.

Beneficiază de stimulente financiare personalul din echipele de control fiscal și vamal (inspecție fiscală, antifraudă fiscală, controlul ulterior, echipele mobile, echipele canine, structurile de control vamal nedistructiv, verificarea situației fiscale, supraveghere vamală și fiscală în domeniul produselor accizabile), din structurile de analiză de risc care au realizat evaluarea riscului fiscal, structurilor juridice care asigură reprezentarea în instanță, din cadrul organelor de executare silită și de confiscare, după caz, precum și conducerea ierarhică a personalului.

Pentru cazurile de performanță excepțională, stimulentele financiare se acordă o singură dată, iar dreptul de a beneficia de aceste stimulente aparține exclusiv personalului care a avut raporturi de serviciu sau de muncă active în cadrul Agenției ori al Autorității pe parcursul anului calendaristic anterior celui în care se efectuează plata.

Acordarea stimulentelor financiare se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul ANAF, respectiv al AVR, în limita a 3% din cuantumul creanțelor stabilite prin titluri rămase definitive prin necontestare sau din cele confirmate de instanță prin hotărâri judecătorești definitive și efectiv încasate. Procentul de 3% stabilit anterior se aplică exclusiv asupra sumelor rămase definitive și încasate potrivit legii, al căror cuantum depășește pragul de 1 milion EUR.

Procentul de 3% stabilit anterior se aplică exclusiv asupra sumelor rămase definitive și încasate potrivit legii, al căror cuantum depășește pragul de 1 milion EUR. Personalului care, în urma evaluării anuale a performanțelor profesionale individuale, nu realizează indicatorii de performanță stabiliți și obține calificativul „satisfăcător” la evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale i se aplică sancțiunea diminuării drepturilor salariale.

Patronii IMM România reclamă presiuni asupra firmelor

Confederația patronală a firmelor mici și mijlocii - IMM România critică proiectul de lege, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Textul legislativ declanșează o scădere a valorii sumelor încasate pentru care se acordă aceste stimulente la 1 milion de euro, de la 10 milioane de euro, cât este în prezent, conform art. VIII din OUG nr. 132/2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Deși în expunerea de motive se invocă jalonul 197 din PNRR, acesta nu prevede reducerea sumei efectiv încasate de la 10 milioane de euro la 1 milion de euro pentru acordarea de recompense financiare, mai reclamă patronii IMM.

De asemenea „nu este clar dacă suma de 1 milion de euro este pentru tot anul sau pentru o singură activitate de control”, mai spune IMM România.

„IMM ROMÂNIA respinge reglementarea recompensării financiare a personalului autorităților administrației fiscale și vamale având la bază creșterea colectării veniturilor la bugetul de stat pe baza amenzilor”, se arată în comunicatul confederației patronale.

Potrivit patronilor de firme mici și mijlocii, condiționarea stimulentelor financiare de valoarea sumelor colectate din amenzi va avea următoarele consecințe:

„Creșterea presiunii asupra contribuabililor. Dacă performanța este evaluată în funcție de sumele suplimentare stabilite la controale, de amenzile aplicate sau de veniturile colectate, există riscul ca inspectorii să adopte o abordare excesiv de agresivă, în detrimentul unei interpretări echilibrate a legislației;

Nu se face nicio referire la aplicarea principiilor din Legea prevenirii nr. 270/2017;

Stimularea controalelor cu scop predominant fiscal. Recompensele financiare pot crea un interes pentru efectuarea unui număr mai mare de controale sau pentru concentrarea asupra contribuabililor care pot genera venituri suplimentare, chiar și în situațiile în care riscul fiscal este redus;

Afectarea relației de colaborare dintre autorități și contribuabili. Tendința europeană este orientată către conformare voluntară și prevenție. Un sistem de bonusare bazat pe rezultate financiare poate transforma relația dintre contribuabil și autoritate într-una predominant conflictuală;

Impact disproporționat asupra IMM-urilor. IMM-urile au resurse limitate pentru gestionarea controalelor și a litigiilor, iar o intensificare a controalelor poate afecta lichiditatea și activitatea acestora”.

Florin Jianu, președintele IMM România, a declarat:

„Din modul de redactare a proiectului rezultă că ceea ce azi este normal, de mâine devine excepțional, respectiv dacă azi se beneficiază de recompense pentru încasări efective de peste 10 milioane de euro, de mâine toți funcționarii ANAF și ai vămii vor fi premiați pentru orice sumă care depășește 1 milion de euro. Acest proiect arată, în mod paradoxal, o scădere a eficacității instituțiilor cu rol de control în domeniul fiscal și vamal, deoarece în loc să avem o creștere a indicatorilor de performanță, asistăm la o scădere a lor de 10 ori. Criteriile de performanță nu se măsoară strict în amenzi, ci în combaterea concurenței neloiale, a firmelor fantomă și a evaziunii fiscale”.

Descarcă forma proiectului de lege adoptată de Senat:

Descarcă Raportul cu modificarea făcută de Camera Deputaților: