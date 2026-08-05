Controale ANAF: Inspectorii Fiscului vor fi premiați, dacă scot bani mulți de la firme- Descarcă Legea 164/2026, publicată în Monitorul Oficial

Miercuri, 5 august, a apărut în Monitorul Oficial Legea 164/2026 privind recompensarea inspectorilor ANAF care fac controale la firme și alți contribuabili și aduc astfel venituri considerabile la buget.

De la 1 ianuarie 2027, se va aplica Legea 164/2026 privind instituirea unui mecanism de recompensare a performanței pentru personalul autorităților administrației fiscale și vamale care funcționează în subordinea Ministerului Finanțelor cu atribuții în colectarea veniturilor bugetului general consolidat, precum și pentru modificarea unor acte normative.

Până atunci, Guvernul are la dispoziție 3 luni să decidă, prin hotărâre, metodologia de stabilire a indicatorilor-cheie de performanță și criteriile privind acordarea recompenselor financiare anuale pentru angajații Fiscului și ai Vămii.

În esență, angajații Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și ai Autorității Vamale Române (AVR) vor fi primi recompense pentru sumele care depășesc 1 milion de euro aduse la bugetul general consolidat în urma controalelor.

Recompense erau și înainte, dar prin noua lege scade de la 10 milioane de euro la 1 milion de euro pragul sumelor încasate la buget, pentru care inspectorii ANAF primesc recompense, după cum a reclamat confederația patronală IMM România.

În schimb, angajații ANAF și AVR cu performanțe slabe vor suferi tăieri de salarii. Patronii IMM nu sunt de acord cu aceste măsuri, temându-se că inspectorii ANAF vor fi stimulați să pună presiune și mai mari asupra firmelor românești, prin controale.

Principalele prevederi ale Legii 164/2026