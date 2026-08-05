Controale ANAF: Inspectorii Fiscului vor fi premiați, dacă scot bani mulți de la firme- Descarcă Legea 164/2026, publicată în Monitorul Oficial

Miercuri, 5 august, a apărut în Monitorul Oficial Legea 164/2026 privind recompensarea inspectorilor ANAF care fac controale la firme și alți contribuabili și aduc astfel venituri considerabile la buget.
De la 1 ianuarie 2027, se va aplica Legea 164/2026 privind instituirea unui mecanism de recompensare a performanței pentru personalul autorităților administrației fiscale și vamale care funcționează în subordinea Ministerului Finanțelor cu atribuții în colectarea veniturilor bugetului general consolidat, precum și pentru modificarea unor acte normative.
Până atunci, Guvernul are la dispoziție 3 luni să decidă, prin hotărâre, metodologia de stabilire a indicatorilor-cheie de performanță și criteriile privind acordarea recompenselor financiare anuale pentru angajații Fiscului și ai Vămii.
În esență, angajații Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și ai Autorității Vamale Române (AVR) vor fi primi recompense pentru sumele care depășesc 1 milion de euro aduse la bugetul general consolidat în urma controalelor.
Recompense erau și înainte, dar prin noua lege scade de la 10 milioane de euro la 1 milion de euro pragul sumelor încasate la buget, pentru care inspectorii ANAF primesc recompense, după cum a reclamat confederația patronală IMM România.
În schimb, angajații ANAF și AVR cu performanțe slabe vor suferi tăieri de salarii. Patronii IMM nu sunt de acord cu aceste măsuri, temându-se că inspectorii ANAF vor fi stimulați să pună presiune și mai mari asupra firmelor românești, prin controale.
Principalele prevederi ale Legii 164/2026
- În cadrul mecanismului de recompensare financiară, personalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, respectiv personalul Autorității Vamale Române, beneficiază și de stimulente financiare pentru constatări, respectiv și în ceea ce privește activitatea de control vamal și fiscal în domeniul produselor accizabile și a traficului ilicit de mărfuri, precum și cele provenind din titlurile executorii rămase definitive prin necontestare sau din cele confirmate de instanță prin hotărâri judecătorești definitive și efectiv încasate, al căror cuantum depășește echivalentul în lei al sumei de 1 milion de euro.
- Stimulentele financiare se acordă, prin ordin al președintelui ANAF, respectiv prin ordin al președintelui Vămii, pentru personalul din subordine care a contribuit la realizarea „performanțelor excepționale”.
- Beneficiază de stimulente financiare personalul din echipele de control fiscal și vamal (inspecție fiscală, antifraudă fiscală, controlul ulterior, echipele mobile, echipele canine, structurile de control vamal nedistructiv, verificarea situației fiscale, supraveghere vamală și fiscală în domeniul produselor accizabile), din structurile de analiză de risc care au realizat evaluarea riscului fiscal, structurilor juridice care asigură reprezentarea în instanță, din cadrul organelor de executare silită și de confiscare, după caz, precum și conducerea ierarhică a personalului.
- Pentru cazurile de performanță excepțională, stimulentele financiare se acordă o singură dată, iar dreptul de a beneficia de aceste stimulente aparține exclusiv personalului care a avut raporturi de serviciu sau de muncă active în cadrul Agenției ori al Autorității pe parcursul anului calendaristic anterior celui în care se efectuează plata.
- Acordarea stimulentelor financiare se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul ANAF, respectiv al AVR, în limita a 3% din cuantumul creanțelor stabilite prin titluri rămase definitive prin necontestare sau din cele confirmate de instanță prin hotărâri judecătorești definitive și efectiv încasate. Procentul de 3% stabilit anterior se aplică exclusiv asupra sumelor rămase definitive și încasate potrivit legii, al căror cuantum depășește pragul de 1 milion EUR.
- Personalului care, în urma evaluării anuale a performanțelor profesionale individuale, nu realizează indicatorii de performanță stabiliți și obține calificativul „satisfăcător” la evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale i se aplică sancțiunea diminuării drepturilor salariale.