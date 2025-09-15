Skip to content

Consorțiu românesc, contract cu buget alocat de 900.000 EUR cu Agenția UE pentru Securitate Cibernetică, pentru furnizare de servicii, în conformitate cu Directiva NIS2

Sursă: © Wave Break Media Ltd | Dreamstime.com

Un consorțiu format din trei firme românești de cybersecurity a câștigat un contract-cadru cu Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA), cu buget alocat de 900.000 EUR, pentru a furniza servicii esențiale de pregătire și răspuns în domeniul securității cibernetice, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Firmele participante în consorțiu sunt certSIGN, Bit Sentinel și CybrOps, iar acestea vor lucra împreună cu Direcția Națională pentru Securitate Cibernetică (DNSC).

Consorțiul va îmbunătăți capacitățile de pregătire și răspuns la incidente cibernetice ale României, în conformitate cu Directiva NIS2.

Astfel, firmele vor furniza servicii de securitate cibernetică menite să consolideze atât capacitățile de pregătire, cât și pe cele de răspuns ale organizațiilor din România reglementate de Directiva NIS2, prin activități precum organizarea și derularea de exerciții coordonate de testare a securității cibernetice, monitorizarea riscurilor cibernetice sau sesiuni de instruire personalizate în domeniul securității cibernetice, printre altele.

DNSC va coordona implementarea serviciilor pentru beneficiarii vizați de Directiva NIS2, pentru a asigura integrarea unitară a acestora cu nevoile naționale și cu cadrul de securitate cibernetică existent.

„Acest contract reprezintă o etapă semnificativă în eforturile noastre de a sprijini ENISA și instituțiile naționale în consolidarea rezilienței securității cibernetice în Europa. Împreună cu partenerii noștri din consorțiu, ne angajăm să furnizăm servicii critice de securitate cibernetică care vor întări capacitățile de pregătire și răspuns ale României într-un context în care amenințările cibernetice devin din ce în ce mai complexe”, a declarat Adrian Floarea, CEO al certSIGN.

