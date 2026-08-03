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Consolele Xbox (Microsoft), scumpite cu până la 200 EUR în UE și Marea Britanie

Consolele Xbox (Microsoft), scumpite cu până la 200 EUR în UE și Marea Britanie
Sursă: © FPCreativeStock | Dreamstime.com
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Colosul american Microsoft aplică scumpirea consolelor de jocuri video Xbox, anunțată în iunie, crescând prețurile cu 150 – 200 EUR în UE și cu 130 – 170 lire în Marea Britanie.

Compania a spus luna trecută că va crește prețurile consolelor la nivel global, de la 1 august 2026. La acel moment, se știau prețurile noi în dolari, dar acum au apărut informații și despre prețurile europene, potrivit Engadget.

Rezidenții Uniunii Europene trebuie să plătească între 150 și 200 EUR în plus, iar cei din Marea Britanie mai trebuie să plătească încă 130-170 lire în funcție de modelul ales.

Listă: Prețurile noi ale consolelor Xbox

  • Xbox Series S (512GB): 499,99 EUR / 429,99 lire;
  • Xbox Series S (1TB): 599,99 EUR / 519,99 lire;
  • Xbox Series X Digital (fără CD): 749,99 EUR / 619,99 lire;
  • Xbox Series X: 799,99 EUR / 669,99 lire.

Reamintim că scumpirea vine ca urmare a „crizei de memorii”. Microsoft a scris, în iunie, pe blogul oficial, că prețurile componentelor de stocare și memorie au crescut de peste 2,5 ori și că estimează o altă dublare până în toamna anului 2027.

La puțin timp de la anunțarea scumpirii, Microsoft a anunțat și că va da afară aproximativ 3.200 de angajați.

Fenomenul numit „criza memoriilor” afectează calculatoare, telefoane mobile și console, alături de alte electronice. Companii ca Apple, MetaQualcomm și Sony, printre altele, au crescut prețurile componentelor sau ale dispozitivelor produse de ei deja.

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