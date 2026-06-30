FOTO+VIDEO: Românii de la Amber au dezvoltat pentru Amazon jocul în care Arnold Schwarzenegger devine judecător virtual. CEO: AI-ul va schimba industria gamingului

Compania românească de dezvoltare de jocuri video Amber a realizat pentru Amazon Game Studios noul joc social Courtroom Chaos – Starring Arnold Schwarzenegger, lansat pe platforma Amazon Luna. Arnold Schwarzenegger devine judecător virtual și arbitrează cele mai neobișnuite dispute dintre jucători cu ajutorul inteligenței artificiale și al comenzilor vocale.

Într-un răspuns transmis StartupCafe.ro, compania precizează că proiectul a fost realizat între octombrie 2025 și iunie 2026 de o echipă de 26 de dezvoltatori din studioul Play with Fire, distribuiți între București și Montreal, coordonați de Max Garber, Head of Studio, și Andrei Cheluș, Producer.

Arnold Schwarzenegger preia astfel rolul de gazdă al jocului de la Snoop Dogg, iar inteligența artificială devine elementul central al experienței, analizând argumentele jucătorilor și generând în timp real verdictul și reacțiile celebrului actor.

CEO Amber: AI-ul va schimba modul în care sunt jucate jocurile

Potrivit lui Mihai Pohonțu, CEO Amber, proiectul ilustrează modul în care inteligența artificială începe să schimbe experiența de joc, nu doar procesele din spatele dezvoltării.

„Courtroom Chaos – Starring Arnold Schwarzenegger este un exemplu foarte bun despre cum inteligența artificială poate aduce mecanici de joc complet noi, nu doar să eficientizeze procesul de dezvoltare. Pentru echipele Amber a fost o oportunitate de a lucra alături de Amazon Game Studios la un proiect care pune AI-ul în centrul experienței de gameplay și demonstrează cum tehnologia poate crea interacțiuni naturale și imprevizibile între jucători și personaje. Credem că acesta este unul dintre domeniile în care AI-ul va avea cel mai mare impact în industria de gaming în următorii ani”, a declarat Mihai Pohonțu, CEO Amber.

Procese imaginare, dezbateri și verdictul lui „Judge Arnold”

Courtroom Chaos - Starring Arnold Schwarzenegger este conceput ca un party game pentru familie și prieteni și poate fi jucat direct pe televizor, fără controlere dedicate. Participanții folosesc telefoanele mobile și comenzile vocale pentru a interacționa cu jocul, iar inteligența artificială generează răspunsuri și verdicte în funcție de argumentele prezentate.

Jocul include patru moduri de joc. În Standard Court, participanții interpretează rolurile de reclamant, pârât sau martor și încearcă să îl convingă pe Judge Arnold că au dreptate.

Action Court transformă fiecare proces într-un scenariu inspirat din filmele de acțiune, păstrând umorul specific al jocului și personalitatea lui Arnold Schwarzenegger.

În modul Solo, un singur jucător poate dezbate direct cu Arnold Schwarzenegger orice subiect dorește, încercând să își susțină punctul de vedere.

Modul Settle a Bet este destinat disputelor dintre doi jucători și permite rezolvarea rapidă a controverselor cotidiene, de la filme și sport până la mâncare sau cultura pop, verdictul final fiind dat de judecătorul virtual.

AI-ul reacționează mai natural și își amintește jucătorii

Potrivit dezvoltatorilor, noua versiune beneficiază de o personalitate AI mai complexă decât ediția precedentă. Judecătorul reacționează mai natural la argumentele participanților, își exprimă emoțiile într-un mod mai convingător și poate chiar să își amintească jucătorii între diferite sesiuni de joc.

Ce este Amazon Luna

Courtroom Chaos - Starring Arnold Schwarzenegger este disponibil pentru membrii Amazon Prime eligibili prin Amazon Luna, platforma de cloud gaming a Amazon. Serviciul permite rularea jocurilor prin streaming, fără descărcare și fără o consolă dedicată, pe televizoare inteligente, PC-uri, telefoane mobile și tablete.

În prezent, Amazon Luna este disponibil în mai multe piețe, inclusiv în Statele Unite, Marea Britanie, Germania, Franța, Italia, Spania și Polonia, iar biblioteca serviciului include jocuri disponibile pentru membrii Prime și colecția GameNight, dedicată jocurilor sociale și de petrecere.



