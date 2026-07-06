Noi concedieri la Microsoft. Xbox va da afară aproximativ 3.200 de angajați, după ce a scumpit consolele

Microsoft anunță că va face concedieri la Xbox, 3.200 de angajați urmând a fi dați afară pe parcursul anului fiscal 2027, cu 1.600 dați afară începând de astăzi. În total, 4800 de oameni (2,1% din forța de muncă globală a companiei) vor fi concediați de la Microsoft, inclusiv din Xbox, a anunțat colosul american de software.

Anunțul a fost făcut într-un e-mail publicat pe X/Twitter de Asha Sharma, CEO-ul Xbox, și trimis anterior angajaților.

„Aceste schimbări vor afecta direct oamenii care și-au turnat creativitatea în construirea XBOX. Mulți ni s-au alăturat prin achiziții, în timp ce alții au fost recrutați aici, sau ne-au căutat pentru că au iubit această industrie și au iubit XBOX. Deciziile de astăzi nu reflectă talentul sau dedicarea lor”, spune Sharma.

Ea justifică disponibilizările pe fondul modului „nesănătos” în care operează Xbox acum, la marje de 3–10 ori mai mici față de alte companii.

Odată cu noile concedieri, Sharma spune că studiourile de jocuri Compulsion Games și Double Fine Productions vor deveni independente, iar Ninja Theory și Undead Labs schimbă conducerea pentru a-și finaliza titlurile.

În același timp, se fac reduceri de personal în alte unități și, în unele cazuri, se schimbă investițiile pentru a se concentra pe proiectele prioritare. Aceste modificări variază în dimensiune și afectează Activision, Bethesda/ZeniMax, Blizzard, King, Mojang și XBOX Game Studios, dar niciunul din jocurile și proiectele „first party” anunțate nu sunt anulate.

Se mai fac schimbări și la nivelurile corporate și la funcțiile de management, a mai scris directoarea generală a diviziei de gaming.

Xbox a anunțat recent că, de la 1 august, crește prețurile consolelor cu până la 150 de dolari la nivel mondial, invocând o creștere de peste 2,5 ori a costurilor pentru memorie și stocare, așa cum s-a mai scris pe site.